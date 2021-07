Jácome da la bienvenida al PP al gobierno en otro pleno de líos y de expulsiones

La reconciliación de Jácome con el PP fue tan fugaz que pasaron de los reproches por la UPO, a tener un solo turno de palabra. Así pues el regidor ourensano asumirá Infraestructuras, Servicios Generales, Educación y Cultura, esta última pese a los roces con el sector y diversos colectivos de la ciudad.

Villarino al PP: "Vuelven por la pasta"

Los ediles populares recuperan sus competencias de antaño. Con cuatro claras fuentes de poder para los populares. La primera, Urbanismo. El PXOM tiene líneas rojas marcadas por Pérez Jácome y Sonia Ogando tendrá que lidiar para sacar, por fin, un plan urbanístico que rija la ciudad con el consenso del regidor, pero también con el de la oposición, ya que la reconciliación no otorga una mayoría al gobierno municipal.

Otra parte del botín, aunque envenenado, será el área de Termalismo que asumirá Flora Moure, con la emergencia termal en pleno apogeo y asumiendo además Turismo y Participación Ciudadana. Además a estas carteras se les suma Servicios Sociales para Eugenia Díaz y Economía y Facenda para Ana Morenza. Todas ellas importantes en el devenir tanto urbanístico, como termal, como social como presupuestario del Concello de Ourense. La reedición del pacto solo es vinculante en el Concello de Ourense y nada tiene que ver en la Diputación, o al menos eso dicen sus protagonistas.

Desde el BNG, Luís Seara dijo que “podíamos decirlo al ritmo del rock, bienvenido los hijos del rock and roll”, tirando de ironía. Desde el PSdeG, Rafael Villarino fue más contundente al decir que “tenemos claro que vuelven al gobierno por la pasta”. Y añadió que “no le van a dar estabilidad a la ciudad, porque su pacto no es de dos años si no de seis. Lo que están tratando es de mirar hacia las siguientes elecciones”.

Otro capítulo de rubor político

Fue en los primeros minutos de la sesión plenaria, cuando Pérez Jácome interpeló a los no adscritos de que no podían funcionar como un grupo municipal. Jácome y Caride, con esa tensión personal no resuelta, empezaron a hablar mutuamente. El primero diciéndole que no podían acumular turnos de palabra en una persona sola y el otro intentando explicar, sin éxito, que Laureano Bermejo (ex Ciudadanos) le había cedido el turno porque lo acaban de vacunar contra el COVID.

Jácome impuso la ley del alcalde y disparó varias llamadas al orden a Caride y Dibuja. “Tres llamadas al orden, Caride expulsado del pleno”, dijo el regidor local, mientras sus compañeros se preparaban para marchar. A María Dibuja le dio tiempo de seguir hablando y también fue expulsada con tres llamadas al orden. María Teresa y Manuel Álvarez también cogieron la puerta, pero regresaron solo unos minutos para tumbar la rebaja del impuesto de vehículos que pretendía sacar adelante el alcalde. Luís Seara aludió a que el regidor sabía que iba a salir rechazada y por eso “provocó” para poder expulsarlos. Villarino pidió que entraran para debatir el punto y después pidió la retirada del orden del día. Los votos efímeros de María Teresa y Manuel Álvarez sirvieron para posponer el debate y la aprobación inicial de la bajada del impuesto.

Un nuevo episodio bochornoso más en un pleno municipal donde tuvo que intervenir el secretario municipal para arrojar un poco de luz, pero tampoco lo suficiente sobre si los no adscritos podían o no podían acumular turno de palabra. Para Jácome “clarísimo”, para Luís Seara “es interpretación” y para todos los grupos un trago bastante sonrojante.

La única parte positiva es que se aprobó por unanimidad el reglamento del teletrabajo con el consenso de los sindicatos. Un punto positivo a un pleno que supuso el día 1 en la segunda parte de la saga del pacto PP-DO para terminar el mandato. Dos años por delante, son “molto longos”.