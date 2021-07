Andrea, de 21 años, ingresada y curada de COVID: “Lo que más quería era ver a mis abuelos”

“Mi familia y mis amigos, al principio, no se podían creer que estuviera ingresada”

Andrea Blanco empezó con síntomas leves y después notó una sensación de falta de aire. “Empecé con algo de tos, algo de fiebre, un poco de dolor en la garganta pero tras pasar cuatro días noté como me faltaba el aire y eso hizo que fuera el médico y ya me dijeron que tenía neumonía y ya me ingresaron”. En su alrededor ni amigos ni familia estaban contagiados y no sabe dónde pudo contraer el COVID. Cuando ingresó en el hospital ourensano, sus amigos “alucinaban, nadie se lo creía. Nadie en mi entorno, pensaba que me pudiera pasar, pero cuando te toca de cerca te impacta más. En la vida me imaginé que iba a estar ingresada por COVID, pensé que al ser joven iba a estar 10 días de cuarentena en casa, que iba a dar negativo y ya está. Pero bueno, podía haber sido peor, podría haber ido a la UCI con oxígeno, así que dentro de lo que me tocó vivir estoy bien. Cuando pasa de verdad, no te lo imaginas”.

Ella estuvo encerrada en una habitación, atendida por unas profesionales sanitarias a las que agradece el trato recibido después de conocer ayer el alta. “La verdad es que siempre son muy precavidas, tienen mucho cuidado con todo y se les ve tranquilas después de pasar todo lo que pasó, durante este último año. A pesar de que parecen cansadas, siempre tienen un trato excepcional y buenas palabras. Todo fue genial, siempre te saludan con una sonrisa”.

“Porque seamos jóvenes no debemos dar nada por hecho o pensar que no nos va a tocar a nosotros”

A sus amigos, les cuenta su historia y les dice que “tengan responsabilidad, que ya la tienen vaya, les digo que salgan, que se relacionen, pero siempre con precaución, que tengan cuidado, porque yo soy el mejor ejemplo, estar allí ingresada, no le hace gracia a nadie”.

Sobre las imágenes de concentración de botellones y peleas en el casco histórico dice que “no vi mucho, pero algo sí y te asustas un poco, te da impresión. Pero es que dentro del hospital vives una situación diferente y te das cuenta cuando estás ingresado o dentro con las enfermeras como cuidan cada mínimo detalle y después ves que en un bar, no estás bebiendo y no te pones la mascarilla. Ponerla puede impedir que te contagies, así que hay que hacerlo”.

Aconseja relacionarse, salir y disfrutar con la precaución necesaria para no contagiarse y con la responsabilidad individual que incentive el compromiso colectivo. Ahora ella ya se recupera en casa después de un abrazo a sus abuelos que tanto anhelaba. “Mientras estaba dentro pensaba en mis amigos, pero sobre todo en mi familia, quería estar con mi familia, porque los echas mucho de menos porque no te pueden visitar y realmente piensas lo importante que son”.

“A mis amigos les digo que cuando salgan, tengan cuidado, estar ingresado no le hace gracia a nadie”

Andrea hizo los exámenes del tercer curso de Educación Infantil y se contagió. Superó el COVID y ahora visibiliza que “los jóvenes no podemos dar nada por hecho porque seamos jóvenes ni pensar que no nos va a tocar a nosotros. Yo estaba bien, sin patologías previas, hacía vida normal y estuve ingresada seis días en un hospital. Hay que tener cuidado y no se puede pensar que no te va a pasar a ti, porque le puede pasar a cualquiera”. La mejor advertencia de una de las pacientes ingresadas más jóvenes de toda la pandemia en el hospital ourensano.