Alumnos de Aeronáutica e Informática presentan su primera aeronave

El equipo de aeromodeslimo del campus de Ourense –integrado por 23 alumnos de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio y la Escuela de Ingeniería Informática– presentó ayer su primer prototipo construído al que bautizaron como CORV-0.

El aeromodelo competirá en la próxima Air Cargo Challenge, que tendrá lugar en julio del año que viene y que se celebrará en Múnic (Alemania). “Esta é unha das competicións interuniversitarias de enxeñaría aeronáutica máis importantes de Europa, onde ata 30 das mellores universidades do mundo compiten por crear o mellor deseño dunha aeronave destinada a completar unha tarefa concreta”, explican los estudiantes.

En 2022, la labor que deben realizar los proyectos presentados es el transporte de bolsas de sangre y material sanitario y los participantes serán evaluados por equipos tanto por las pruebas de vuelo como por la inspección técnica del aparato y el desarrollo detrás del diseño de la aeronave. “Será o primeiro equipo galego en participar nesta competición e un dos tan só catro españois que consursarán”, señalaron los creadores del proyecto durante su presentación.

El trabajo requirió varios mesese de planificación y desarrollo. Al comienzo del curso se proyectó el diseño a través del cual los estudiantes pudieron poner en prácticas los conocimientos adquiridos.

A esta etapa inicial, indican, le siguió la fabricación y, finalmente, el ensamblaje de toda la aeronave. Para desempeñar estas labores, contaron los alumnos con las instalaciones del Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) de la Universidad de Vigo.

Sobre el modelo elaborado, detallan que durante la etapa de fabricación se emplearon materiales compuestos como la fibra de carbono –ampliamente empleada en el sector aeronáutico– y la impresión 3D de piezas.

“Algúns dos sinais de identidade da aeronave CORV-0 na competición serán as súas prestacións, entre as que destacan o deseño aerodinámico propio optimizado para a competición, o deseño das superficies de control ou a estrutura fabricada en fibra de carbono, realizados polos membros do equipo”, explicaron los responsables del proyecto. Los próximos meses se llevarán a cabo las pruebas de vuelo de cara a preparar la aeronave para la Air Cargo Challenge.

Los patrocinadores

El equipo de trabajo hace hincapié en el agradecimiento a todas las entidades públicas y privadas que colaboraron en el desarrollo del proyecto. Entre las empresas patrocinadoras se encuentran: Coasa, Utingal, Gurit, Europrecis, Mecadis, Marine Instruments, la Agencia Gallega de Innovación y la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio.

“A súa colaboración e respaldo fixeron realidade o prototipo que un día imaxinamos e agora podemos presentar”, afirmaban contentos por lo conseguido los estudiantes del campus ourensano.