Mayores y niños recuperan lazos en el centro intergeneracional: “Te dan alegría, te dan todo”

Luz González –86 años–, que no ha tenido nietos, siente con la energía y la vitalidad de los niños de la escuela infantil de A Farixa, con el bullicio que se forma a su alrededor, una efusión de optimismo que nutre como una vitamina: “Te dan alegría, te dan juventud, me devuelven a mis tiempos pasados. Dan todo cuanto no hemos tenido”, destaca ella, usuaria del centro de día en el complejo intergeneracional de Ourense. “Yo aporto personalidad, y también alegría, pregunto qué van a hacer, cantamos, hacemos los cinco lobitos...”, enumera.