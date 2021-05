El test de saliva en farmacias es gratuito pero solo se realizará uno por persona

Las farmacias de Ourense participan desde ayer en un cribado masivo para la detección de posibles casos asintomáticos de coronavirus mediante la realización de test de saliva. Una iniciativa que ya se realizaba en Pontevedra y A Coruña y que ahora, con la incorporación también de Lugo, se extiende a toda Galicia. La campaña durará dos meses y se han sumado, por el momento, 103 boticas de la provincia pero desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense confían en que se adhieran más en los próximos días.

La experiencia se inició en modo piloto el pasado jueves en Allariz y desde ayer está activa en toda la provincia. Las farmacias adheridas han colocado un cartel en la entrada que las identifica como establecimiento voluntario en la campaña de detección del Sars-Cov-2, de manera que el usuario reconoce en qué establecimiento puede solicitar el test. La demanda durante esta primera jornada fue desigual. Si bien algunas boticas entregaron el máximo de 10 kits disponible por día ya en el turno de mañana, otras no habían recibido ni una sola petición en ese período.

La prueba, explica Santiago Leyes Vence, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, es gratuita para el usuario, pero aclara que solo podrá solicitarla una vez durante la campaña, por lo que es importante hacer uso responsable de este servicio. Este cribado, apunta, se produce en un momento clave de la pandemia, en el que confluyen la vacunación masiva y la entrada del verano.

La población diana son los usuarios con tarjeta sanitaria en el sistema de salud gallego, de entre 12 y 64 años, que no haya contraído el COVID-19 en los tres meses previos y que no sea contacto estrecho de un positivo. “Salvo error en el procedimiento de análisis que obligue a repetir la prueba, solo se contempla una por usuario”, advierte Leyes. “Al ciudadano ya se le informa en el momento de entregar el kit de todos estos detalles”, explica. Asimismo, y con el fin de no colapsar el laboratorio, solo se entregarán 10 kits por día en cada farmacia.

La saliva, por la mañana

El test de saliva ya es conocido por muchos ciudadanos porque el Sergas realizó cribados poblaciones mediante este sistema. El usuario recibe de la farmacia un tubo en el que debe depositar su saliva por la mañana, recién levantado, en ayunas, sin beber ni lavarse los dientes. La propia botica recogerá el tubo esa misma mañana y lo entregará al servicio de transporte que diariamente entrega las muestras en el Laboratorio de Microbiología del área sanitaria de Vigo, donde se encargan de procesarlas.

En la farmacia del Parque San Lázaro, en la esquina con Santo Domingo, tenían ya dispuestos los kits y los formularios que acompañan cada prueba, uno de información para el ciudadano y otro para la firma del consentimiento. José Juan Puga Quintas explica que el procedimiento es muy sencillo tanto para las farmacias como para el usuario. El establecimiento tramita cada test a través de la web de contingencia, que incluye una pestaña de registro de tubos de saliva. En ese apartado se introducen los datos de la tarjeta sanitaria por lo que el tubo con la muestra queda vinculado al usuario. El resultado se comunica al ciudadano y, en caso de positivo, se le citará para confirmar con una prueba de PCR.

Santiago Leyes recuerda que las farmacias de Ourense ya realizaron test de anticuerpos durante los meses de octubre y noviembre en colaboración con el Sergas y ahora continúan con la estrategia de detección del virus ya iniciada en A Coruña y Pontevedra. “Las farmacias queremos tener un papel activo y estamos a disposición de los ciudadanos para estos servicios y otros que puedan surgir de colaboración contra la pandemia”.