El sueño de Benposta toca fondo 60 años después, al exigir Alfer el desalojo de la escuela de circo

Un auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense, da la razón a la empresa de autocares Alfer de la ciudad, que se hizo en subasta pública hace cuatro años, con la propiedad de todos los terrenos que ocupa la antigua Ciudad de los Muchachos, y da un plazo de dos semanas al artista circense Mustafá Danguir, director de esa nueva escuela de circo y a su familia, para e abandonar las instalaciones y retirar sus enseres. El afectado, tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con los demandantes afirma que ya ha trasladado a otros terrenos anexos de la Xunta sus pertenencias.

Según un portavoz de Alfer, durante estos cuatro años desde que es propietario de los terrenos, se ha permitido, mediante “una entente cordial”, que un grupo de antiguos benposteños hayan seguido viviendo en este recinto, “hasta que la empresa decida darle algún uso a los terrenos” indican.

Decidieron iniciar esas denuncias que derivaron en auto de desahucio de Danguir y su familia “porque han estado realizando afirman espectáculos circenses en el recinto y cobrando entradas por ello, sin permiso y con continuo trasiego de personas, que no eran los residentes habituales e incluso en la época COVID” indica el portavoz de Alfer.

Respeto al resto de residentes

Un portavoz de autocares Alfer, que adquirió en esa subasta de la Seguridad Social los terrenos embargados, afirma que la empresa es propietaria de “todas las instalaciones” más de 32.000 metros. Los otros 60.000 metros cuadrados aproximadamente de la antigua Benposta ya habían sido vendidos por el fundador, el sacerdote Jesús Silva, hace unos años a la Xunta para saldar deudas contraídas

Si bien este desahucio podría solicitarse sobre todos los bienes y con desalojo incluido de los a allí residentes “mantenemos por cuestión de sensibilidad un acuerdo para que estas otras personas que residen en las antiguas viviendas de La Ciudad de Los Muchachos sigan residiendo allí por ahora, pues la empresa no va a hacer nada por ahora con los terrenos, y hasta que no haya un Plan de Urbanismo aprobado no sabemos el uso que vamos a poder darles” explica un portavoz de la familia.

Versiones contradictorias

Los propietarios tienen documentos que avalan su compra en subasta pero la versión de presidente de Fundación Benposta, Antonio Martínez, y residente en las instalaciones es otra. “La fundación es propietaria de 15.000 metros cuadrados, que es donde están las viviendas, y por tanto, en el supuesto de que se ejecutara el desalojo nunca podríamos echarnos de lo nuestro”.

La empresa es firme: “es ridículo y lamentamos que sigan diciendo eso cuando nunca pudieron aportar documento de propiedad que lo avale, de hecho Autocares Alfer es la propietaria de los terrenos y pese a que ha impugnado el decreto de subasta, les hemos ganado de forma retirada en Ourense, en Coruña y en Madrid” indica el portavoz de la empresa.

Es más no coinciden las versiones ni en el número de personas que sigue viviendo en el recinto de Benposta propiedad de Alfer, son 10 según el acuerdo tácito alcanzado con por la firma de autocares y los residentes, y casi 30 según los benposteños.

El Circo de los Muchachos fue la primera experiencia de escuela de circo en España. Fundado por el padre Jesús Silva Méndez en la década de 1960, se instaló en una finca llamada, Benposta bajo la denominación de La ciudad de los muchachos”, en la que había moneda propia y el niño era “el rey” . Se mantuvo activo hasta la primera década del 2000 y fue catalogada como “experiencia de autogestión juvenil dentro de un marco legal estricto en la dictadura de Francisco Franco. La idea tuvo se multiplicó con otros ​7 proyectos similares en otros tantos países del mundo en especial Latinoamérica.

"Pedimos otros terrenos al Concello"

Mustafá Danghir es uno de esos niños a los que el Padre Silva reclutó en su día, en este caso en Marruecos, se formaron en Benposta y a día de hoy es un funambulista de fama internacional, con algún premio Guinness en su haber. Cuando comenzó la pandemia, tuvo que paralizar sus giras internacionales, se trasladó a Benposta y decidió remontar durante ese año largo de estancia una escuela de circo. Danguir afirma que ya ha cumplido los requerimientos del auto “y he trasladado todos mis camiones a a unos terrenos situados también en Benposta pero propiedad de la Xunta”. El portavoz de Autocares Alfer afirma que “todavía está en plazo para irse, pero por lo que sabemos ayer mismo seguía ensayando con los niños dentro del recinto de nuestra propiedad” Danghir afirma que todavía no ha claudicado. “Hablamos con el Concello para ver sinos deja otros terrenos en la ciudad y poder seguir con nuestra escuela de circo. Incluso pensamos en aprovechar el espectáculo que hicimos en el Auditorio, y hacer una gira con la que recaudar fondos para tratar de comprar los terrenos de Alfer y que Ourense disfrute de este proyecto que llevó el nombre de la ciudad por el mundo”. Pero el portavoz de Alfer insiste no tienen intención de venderlos.