Desde el incendio acaecido el 29 de mayo en las instalaciones de la piscina de Teis, a las personas usuarias de sus servicios se las ha reubicado en otros polideportivos de la ciudad, pero suponemos que esta es una medida de urgencia, por tanto, provisional.

He intentado conseguir información sobre el estado de las reparaciones en la piscina de Teis a través de le empresa que presta los servicios, la cual me remitió al Concello, a la concejalía de Deportes, donde han respondido: “...para la puesta en servicio no podemos concretarle una fecha en concreto, es necesario cumplir con procedimientos y plazos de tramitación”.

También he preguntado en la alcaldía, sin obtener respuesta.

Como usuaria reubicada de la sala de gimnasia de Teis, los dos últimos meses he tenido que atravesar la ciudad los lunes, miércoles y viernes para asistir a las clases en el pabellón del Carmen, algo bastante complicado pues, para cumplir con el horario asignado, los traslados en coche particular son imposibles ya que no hay aparcamientos en la zona y en transporte público suponen al menos una hora de ida y una hora de regreso que, sumado a los 45 minutos de clase más el tiempo de vestuario y ducha, me obliga a disponer de tres horas todos los días que voy a gimnasia; en contraposición, para acudir a las clases de la piscina de Teis desde mi casa, el tiempo que necesito es menos de una hora y media (clase, vestuario, ducha y desplazamiento incluido).

Llega agosto y, como todos los años, no hay clases de gimnasia, lo que me hace enviar la siguiente pregunta: ¿Llegaremos a septiembre y la piscina de Teis seguirá chamuscada o estará preparada para su utilización?

Espero que respondan las autoridades competentes en este oscuro y chamuscado asunto.