Ante la aparición de un superhéroe vigués llamado “ el ghicho”, toca actuar. Al Ghicho no le gusta la navidad ni la reconquista. Y lucha contra ellas. En apariciones estelares Suponemos que en el Entroido no tiene mucho éxito porque sólo es un disfraz más. No somos la productora Marvel ni Maribel. Pero para contraatacar al Ghicho lanzamos al nuevo superhéroe vigués, el Chorbo. No desvelaremos sus cualidades pero por lo pronto diremos que le gusta mucho ir de bares, pubs y todo aquello que sea chiringuito. Le encanta el Choripán, la Cristina de Vigo, las patillas, las luces de Vigo, las rampas mecánicas y el HALO. Se adivinan duelos tremendos entre el ghicho y el Chorbo. Aunque con dos copas, amigos para siempre. Probablemente se unan pronto los vigueses la Chorba, el ghebo y la gheba. Los cuatro fantásticos.