En la presentación que hizo el locutor del informativo, no me podía creer que alguien adujera ese argumento para sacarle importancia a la subida de temperatura en la tierra “Que el planeta al estar más calentito morirá menos gente de frío”. Oírlo después de su boca me ha pasmado. Pensaba que desde lo del ridículo del primo de Rajoy, y todo lo que lógicamente le cayó luego encima, ya nadie se atrevería a exponer tan alegremente su ignorancia.

Hoy cualquier ciudadano medianamente informado sabe que el problema del cambio climático es una realidad y diversos y graves los problemas que ya a corto plazo puede padecer la humanidad.

Lo del diputado de Vox, Sr. Contreras, me dice el lamentable nivel de preparación que pueden tener algunos que llegan a ocupar importantes cargos, desde los que toman decisiones que influyen en nuestras vidas.

Lo de este señor no es ideología, es lamentable y peligrosa burrología.