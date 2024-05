Retratos augustos: Mercedes Lence. / Augusto Rodríguez

Nació en Vigo en el antiguo Banco de España, hoy Casa de las Artes, como un anticipo de las Bellas Artes en que acabaría licenciándose. Activa, de natural inquieta, amante del deporte, Mercedes Lence es pintora tan cautivada por la naturaleza que la envuelve que parece querer devorarla como el Saturno de Goya a su hijo. No es extraño que su filósofo preferido sea Heráclito de Éfeso, para el que nada en este mundo es constante excepto el cambio y el devenir, el fluir de la vida. Mujer preocupada por el bienestar de quienes la rodean –y quienes no–vuelca sobre el soporte del cuadro su historia fragmento a fragmento, narrada desde sus más íntimas emociones aparentemente descontroladas, pero que en realidad están sometidas a un pensado rigor.

Viva la orina de san Cucufato, elixir de Rueda y Caballero

¡Suenen los claros clarines, mis ojos han visto un saludo de apariencia cordial entre el recio Caballero que enseñorea Vigo y el Rueda que reina sobre Galicia, y una invitación a la paz! ¿Se habrán santiguado al levantarse con la milagrosa orina de San Cucufato, que cura hasta las frivolidades tanto de los que están metidos en la política como en las levedades de la literatura? Solo ella puede lograr esa foto en que el épico Caballero olívico, con ceremonial inclinación, parece ofrecer la pipa de la paz al templado Rueda ante el aplauso encendido del guardián zonafranquista Regades. ¡Viva San Cucufato, curador de desplantes, despropósitos y despechos infundados! Vuelve, paz.

Raúl Martínez, otro que tal baila

No sabemos si recurre también a la sobrenatural orina de san Cucufato tras sus rezos de maitines Raúl Martínez, capo di capi del vigues Chachacha Studio y curator de la galería Maraca. Parece, porque no por otra cosa que milagro puede conseguir tantas exposiciones interesantes del mundo de la ilustración en tan pequeña sala como la de Doctor Cadaval, 12. Y es que no le ha bastado en marzo abrir la exposición A Gran Estafa, con más de 30 autores de humor gráfico, o en abril el Festival Creativa con un estelar plantel de ilustradores sino que en mayo trajo al portugués The Caver (Nuno Barbedo), uno de los mayores exponentes del arte urbano en toda Europa, creador callejero pero que preparó muestra interior para Maraca. Ahí la tenéis. Y hoy (20 h.), recital de poesía con Silvia Penas y Manuel Merino.

Y Sangiao con los de Locomía

Y hoy me voy a ver esa película Disco, Ibiza, Locomía porque Luis Sangiao, que es un coleccionista de recortes de prensa, me manda un artículo que escribí para FARO de la actuación de Locomía en su local, entonces, el Vanitas Vanitatis, nada menos que en 1989. “Cuatro hermosos ejemplares que arrasan en ventas con la estética y la música servidas como cóctel de mercado”, subtitulé tras verlos mover sus abanicos con sus italianizantes ropajes de hombreras infinitas. Sangiao, que tiene historia el tío, anda también tras la milagrosa micción cucufática para uncir con ella su frente y pecho porque el 21 de junio, día de su santo, abre nueva temporada en La Casa de la Abuela, a la puesta de sol.