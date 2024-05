Mujeres periodistas. / FdV

¡Miradlas, joviales y contentas, mezcladas periodistas con público asistente! Se reunieron en el Ateneo vigués bajo el lema "Mulleres periodistas. Elas abrieron un camiño", con la mesa ocupada por Magis Iglesias, Luz María Durán y Ana Guantes, además de otras salpimentadas entre el público como Mary Camen Parada, la pionera como mujer en la prensa viguesa. Recordaron su trayectorias profesionales en prensa y radio, las circunstancias de sus inicios en minoría, la conversión progresiva en mayoría... Muy interesante.

¿Qué pasa en Val Miñor que muestra gran brío cultural, un cierto brilloso fulgor?

Veo movimiento público y hasta clandestino por Gondomar, Nigrán y Baiona y tras tanteo con la periodista Mary Carmen Parada y café virtual con la bibliotecaria móvil Nieves Loperena, empezamos a pintar un paisaje asociativo y cultural en ebullición. A ver. ¿Acaso no se alternan los jueves (cada uno o cada dos) Juan Currais y Ángel Pérez para hablar gratis de Filosofía en una sala del concello de Nigrán? ¿Y qué me decis de las charlas, presentaciones de libros... de la librería gondomarense Libraira? Devoción gastromusical tienen los de La Pitanza, que se reúnen para charlar y supongo que cenar los martes en el restaurante La Molinera de Nigrán en torno a su exprofesor de música Manuel López Benito.

Y seguimos con fervor de marcha por Val Miñor

No menos fervor tienen los del Instituto de Estudos Miñoranos con sede en Gondomar y a J uan Hermida en la presidencia, que a su diversidad de actos suman su expedición anual La Xeira marítima, para enseñar la toponimia de la costa y o conocer referencias de pesca o Las Eiras por tierra en busca de petroglifos y otras figuras del pasado. Claro que también puedo hablaros del cine club Valmiñor, en el que Miguel Alejos organiza jornadas cinéfilas en el auditorio de Nigrán los últimos jueves de cada mes. ¿Y qué me decís del Espazo Lectura de Gondomar que preside Yaiza Peixoto o el club de lo mismo Lucerna, que se reúne en el auditorio de Nigrrán o en el Centro de Mayores con Xavier Méndez de presi y Camino Noia de refuerzo? ¿Y qué de ese Mercado del Arte anual de tres días en Sabarís que organizan los empresarios de COENSA para promocionar el arte local valmiñorense? Podríamos hablar del Teatro Infantil Familiar que se reúne en el Auditorio Luis Tobío de Gondomar o la Escola e Teatro de Nigrán o el veterano Teatro do Ar de este concello, y ahora los Comediantes Denigrantes que se abrió allí de la mano de larga experiencia profesional de Ferran y Marien. Pecado mortal olvidarnos del Mercado de la Tía Ni y la embajada móvil del Val Miñor que guía y conduce Nieves Loperena con su furgolibro. Por no hablar de los ciclos de charlas en Baiona y A Ramallosa organizadas por el grande Antonio Piñero, con incursiones en el Jesús histórico o la evolución del cristianismo. ¿Brilla o no Valmiñor?

¿Queréis saber la adicción gallega a redes entre 15 y 25 años? ¡Buf! Hoy cita tenéis

Hoy mismo, a las 19.30 en el salón de actos de la Delegación de la Xunta en Vigo (Concepción Arenal, 8), la asociación iCmedia Galicia presenta el informe Jóvenes e Internet en Galicia con interesantes datos de un sondeo entre adolescentes y jóvenes gallegos. En el acto intervendrán María Méndez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia; José Ángel Otero, presidente de iCmedia Galicia; Montse Doval, profesora de la Facultad de Comunicación de Vigo. Dicho así tiene poco gancho pero os aconsejo que vayáis, a padres o hijos, porque no es broma lo que allí se delata en una encuesta aún fresca realizada entre 1.500 jóvenes entre 15 y 25 años ¿Qué diantres hacen tus hijos en Internet? Pues mira, 4 de cada 10 pasan 3 horas al día en redes sociales aparte de lo que pasen en plataformas digitales. No os adelanto los dato de adicción ni los de acceso a porno pero os harán saltar en el asiento. Id y lo sabréis