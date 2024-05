¡Tui y Versmond al duro chute! / FdV

¡Estos que veis bien puestos y con coloristas atuendos posaron así para nuestra sección en la previa a la conmemoración del hermanamiento entre Tui y Versmond (Alemania). ¿Porqué Versmond? Pues por la fuerte emigración a esa ciudad alemana por vecinos sobre todo de las parroquias tudenses de Paramos y Guillarei. Si sumamos las edades de los que están en la foto sumarían unos dos mil años y solo los cuatro mayores suman 300. ¡Superveteranos en acción balompédica por la memoria común!

De cómo vigueses y tudenses celebraron el Día das Letras en Salamanca

Celebrar en Galicia este 17, Día das Letras Galegas, entra dentro de la normalidad e incluso está estimulado por un festivo; que lo hagan en el exterior, como en Castilla, el Centro Gallego de Galicia en día laboral, sin institución local que lo respalde, aunque sí la Xunta de Galicia desde Santiago, es cosa más meritoria y aún así salió como man de santo. Hubo un puñado de actividades como una conferencia central que vino a dar el profesor en Baiona, filólogo, investigador y escritor Anxo Rajo (del barrio de Las Flores, padre trabajador de Refrey abuelo con zapaterías) sobre la poeta Luisa Villalta, de la que publicó libro, y que tuvo lleno; o la que dio con lleno también sobre La historia milagrosa de Mondariz Balneario, para la que vino con todo una mar de ilustrativas fotografías históricas Amalia Gallego; o traer y alojar a decenas de personas del coro El Eco de A Coruña (además de la actuación del propio coro del Centro.

Más sobre gallegos en el exterior que chollan por la memoria viva de Galicia

¿No merece ser noticia lo que hacen nuestros compatriotas en el exterior por la imagen de Galicia? Pues en este Día das Letras Galegas el Centro Gallego en Salamanca, puntero entre el resto de España, dio también espacio a la charla sobre Pepa a Loba que dio la escritora gallega Isaura Díaz de Figueiredo y ya no hablo del gran campeonato de Ajedrez das Letras Galegas. Nada de eso podría haberse hecho sin la aquiescencia del presi del centro gallego, el ferrolano, ex decano de Medicina en Salamanca y multipremiado en Galicia José Ignacio Paz Bouza o el médico genéticamente vigués José Luis Muñoz, tesorero del Centro. Pero sin quien no se haría tan inmensa actividad gallega en la ancha Castilla es con la mujer que el presidente tiene como mano derecha efectiva, práctica y resolutiva, la tudense Carmen Baquero (junto a su marido Javier Ríos, salmantino que colabora en todo) . Sí, Carmen A. Baquero, la hija de Carmen Álvarez, primera funcionaria municipal mujer de Porriño, nieta del alcalde tudense Teodosio Baquero y bisnieta de los panaderos Estévez Gándara de Tui.

Y otro acto das Letras en un museo

Con la viguesa Laura Alonso Sáenz de Miera (sí, mujer, sí, la hija y nieta de los Ramón Alonso, propietarios del hotel Nilo en Vigo), directora hace años del CRA La Senara en Salamanca (doctora en Estética y Teoría de las Artes) y su oponente masculino, Carlos Hernández, profe de Lengua y Literatura que da Latín me tomé unas birras en el bar El Castro de Vigo y ya me invitaron a la jornada que preparaban para el día después das Letras Galegas. Fue así y asistí en el asombroso museo salmantino del granito del laureado escultor Ángel Mateos y allí tuvimos con lleno un acto medido, delicado y entrañablemente gallego para el que contamos con el órgano del lucense Chema Corbo, la presentación y la voz cantante de la misma Laura cantando pero también la voz ya profesional de la mazariquense Yoli Río, vocalista del grupo Folk on Crest (cinco gallegos afincados en Salamanca) además de una simpática lectura escenificada de Os vellos non deben namorarse de Castelao a cargo del profe Carlos Hernández, de Alonso Notario, Decano de Filosofía en Salamanca (no gallego pero como si fuera) y la maestra de inglés Marian Delgado. ¡Qué gran día entre admirables esculturasde granito y los ecos y música de Galicia!