Uno va descubriendo, de vez en cuando, cosas que tiene delante de sus ojos pero que no ve. Digo esto porque estos días he descubierto el Observatorio Costero de Galicia. Claro que descubrir algo que lleva funcionado más de diez años y que, en parte, ayudé a construir en su fase previa, hace unos quince años, es un curioso descubrimiento.

El Observatorio Costero de Galicia (OCG), en el que participan fundamentalmente el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR), el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) y METEOGALICIA, forma parte del Observatorio Transfronterizo RAIA en el que también colaboran el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) y las tres Universidades de Galicia, además de instituciones portuguesas tales como el Instituto Hidrográfico de la Marina Portuguesa o la Universidad de Oporto, es algo parecido a un observatorio meteorológico, pero marino. Un sistema que recogiendo información por medio de una red de observación analiza los datos usando modelos de predicción y pone la información a disposición de los interesados.

El OCG toma sus datos en el mar y en la costa por medio de una red de 43 estaciones oceanográficas, 6 plataformas oceánicas automáticas y 4 antenas de radar de alta frecuencia. También utiliza, además, la información de las 160 estaciones meteorológicas de Galicia.

Analizando los datos y usando modelos oceanográficos, de oleaje y meteorológicos el OCG ofrece informaciones y predicciones atmosféricas de temperaturas, radiación solar, viento, presión atmosférica, humedad, precipitaciones, etc., de toda Galicia e informaciones y predicciones de corrientes marinas, altura significativa, período y dirección de las olas, ruido marino, salinidad, oxígeno disuelto, fluorescencia, acidez, intercambio de calor y temperatura del agua del mar para toda Galicia, pero especialmente para las Rías Baixas y el Golfo Ártabro.

La utilidad de este observatorio es evidente, como lo es un observatorio meteorológico, de hecho sus datos se usan para el programa “Estado do mar” de la TVG. Pero además su información puede ser usada en otros muchos aspectos de gran interés, entre ellos: gestión de emergencias y salvamento marítimo; ayuda a una navegación segura frente a las costas de Galicia; ayuda para la seguridad en el mar de mariscadores, percebeiros, bateeiros, pescadores de bajura y altura y de otros sectores productivos tanto a pequeña como a gran escala, ayuda a la investigación y a la gestión del medio marino; lucha contra la contaminación; seguimiento de la evolución y cambio climático. Sin olvidar los aspectos lúdicos y turísticos proporcionando información útil para la navegación deportiva tanto a vela como a remo, condiciones de playas, buceo, surf, kitesurf… Y muchos más que no menciono para no extender demasiado este artículo.

Desde la página web del “Observatorio Costero de Galicia” se puede acceder a toda la información, tanto de datos de observación como de predicciones y servicios. E incluso da acceso a la información del Observatorio Transfronterizo RAIA, base de Oceanografía Operacional de Galicia y Norte de Portugal. Es una información abundante, asombrosamente precisa y de muy alta calidad, disponible en tiempo real.

Este Observatorio, del que debemos estar orgullosos y sabemos que irá mejorando con el tiempo ya que diez años es aún muy poco tiempo para dar todo lo que desean sus promotores, es un buen ejemplo de cómo la investigación coordinada entre instituciones puede ser usada para dar un serio y gran servicio a la sociedad.

