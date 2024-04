De Vigueses Distinguidos. / Fernando Franco

Estamos sometidos a tal bombardeo de imágenes que, vemos una foto e inmediatamente nuestro ojos pasan a la siguiente casi sin reparar en la misma. Sin embargo, si se os ocurre detener un momento vuestra vista sobre ellas, seguro que pensaréis y admiraréis la riqueza de historias personales que podéis imaginar ahí condensadas. Por ejemplo, en ésta, del último encuentro de Vigueses Distinguidos, con presencia del alcalde. Cada uno de ellos, por una u otra razón, fue elegido por una trayectoria personal digna de encomio. Daría para un libro coral.

Vuelve Nacho Alonso con sus fotos y un Cuento de invierno a la SVT

¡Albricias! Nacho Alonso llega hoy con sus fotografías, “Cuento de invierno”, a SVT galería de arte (Gran Vía 129, 20 h.) y no puedo menos que abrir mi sección con este fotógrafo outsider al que conocí en mi propia casa una noche de fin de año en que me sacó el espíritu, cámara en mano en el descansillo de la escalera. ¡Vaya noche agitada! Siempre me llamó la atención Nacho por su querencia a caminar en los límites, como de márgenes es el libro suyo de prostitutas y yonkis que tengo entre manos, ese lado oscuro de las cosas, como la deep web de Internet: Ensayos sobre la noche. Nunca sé por dónde anda Nacho, si está a las uvas en el sur de Francia o fotografiando las amapolas más arriba en el mapa pero sí que mantiene ese vis a vis, ese golpe de mano de la cámara a la realidad que transmite su ADN a las fotos. Me dice Ignacio Pérez Jofre en un prólogo muy sugerente que en esta muestra despliega ante nuestra mirada los ejes fundamentales de su poética, y muestra la potencia descarnada de su trabajo fotográfico. “Espacios en sombra, parajes desolados de periferias urbanas que semejan localizaciones intercambiables, retratos en los que lo retratado está ausente, saliendo de cuadro o fantasmagóricamente desenfocado”. Sea lo que sea lo que esta vez expone, reproduzca la realidad en sus extremos o desenfocada, siempre merece la pena visitar sus exposiciones. ¡Abrazo Nacho!

Brasil vuelve a Vigo con la sonrisa envolvente de Lucía Petit

¡Nuestra petite Lucía ha vuelto a Vigo! En esa feliz cultura de encuentro que propicia la emigración, tuvimos la suerte de tener entre nosotros entre 2001 y casi 2020 a la brasileña de Bahía Lucía Petit Magalhaes, hija de periodista, fresca, musical y bella como el sol de abril, que llegó con 21 años, y ahora ha vuelto a Vigo de visita con la misma hermosura de alma y cuerpo pero un poco más madura, ya con los 43. Eran los tiempos en que la comunidad brasileña en Vigo tenía un buen plantel femenino, jóvenes luchadoras en diversos campos que se buscaban muy dignamente la vida laboral como Lucy la bahiana, la profesora de claqué Liana Fortuna, la de lambada Karina Teixeira, la de Capoeira Sarga que tuve en mi casa, mi ahijado de boda Enoque de Meneses, María “la del Princesa” (no recuerdo apellidos)… ¡qué vibrante la comunidad brasileira en Vigo! Nuestra Lucía Petit trabajó aquí y allá, en la tienda Allur del barrio viejo, en la tienda de fotografía de Javier Teniente, en su propia tienda asiática “Babá Bambú” en Pontevedra, cantó y tocó en algún grupo…. Volvió a Bahía, con ahorros compró un terrenito y ahora está trabajando para hacerse su casa. ¡Lucía, bienvenida!

Luis Carballo, a la feria de Lisboa

Unos vienen a Vigo y otros van como Luis Carballo jr., el hijo del fundador de Galicia Moda y Julia Taboada, que hace un montón de años se fue a Lisboa, tiene allí la renombrada Taberna Moderna y sigue con su pasión por la fotografía. Si en marzo estuvo en la feria Just Mad de Madrid, me entero de que en abril va a participar en la feria de antigüedades de Lisboa con la galería TBF Fine Art. Que se sepa.