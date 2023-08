La Agencia Europea de Control de la Pesca es mi garantía

Después de leer en las noticias de prensa que la National Geographic estaba atacando de manera brutal al puerto de Vigo, su sector pesquero y a sus pescadores fui a su página web para ver de primera mano que se decía en ella. Ante mi sorpresa veo que en grandes titulares pone: “El mayor puerto de pesca ilegal de Europa está en España. Así son las entrañas del puerto de Vigo (Galicia) el lugar por el que pasa la mayor cantidad de pesca ilegal de Europa”. Acompaña a los titulares un vídeo que al parecer es un avance de un reportaje de la serie “Tráfico ilegal con Mariana Van Zelle”.

El vídeo es muy duro contra Vigo y su puerto. Después de una pequeña introducción sobre la importancia del puerto y la calidad de sus instalaciones, comentando más o menos, que en el Puerto de Vigo cada cajón de pescado se pesa, cataloga y marca para que los compradores sepan exactamente cuándo y dónde se pescó, continúa diciendo: “Al menos eso es la teoría. Pero en realidad cualquiera de los cientos de especies a la venta hoy podría haber sido transferida desde un barco de pesca ilegal a uno con la documentación en orden para que así el cargamento pareciese legítimo”.

La reportera basa sus afirmaciones, al menos en el vídeo, en las declaraciones de alguien que habla desde el puente de un barco y posteriormente, según ella misma dice “después de preguntar por ahí, acabo, hablando con un pescador retirado que dice hablar sin pelos en la lengua”. A mí, sinceramente, no me parece una base suficientemente sólida como para sacar las brutales conclusiones descalificadoras para toda una industria, para el Puerto de Vigo, y para toda Galicia y, en consecuencia, España.

Esperaba que National Geographic, con su fama, basara sus feroces acusaciones en algo tangible e irrefutable y no en la opinión de dos personas. No me pareció serio para una publicación del prestigio que se le supone.

Ante estas tremendas acusaciones creo que debe haber una respuesta seria e inequívoca del estamento o estamentos que correspondan. En primer lugar de la Comisión Europea que es la competente en la Política Pesquera Común (PPC) y de su régimen de control e inspección. La Comisión Europea, como garante de la correcta aplicación de la PPC tiene una estricta política de control e inspección, que ejecutan los Estados Miembros, en este caso el gobierno de España, cuya calidad y eficacia es supervisada por la Agencia Europea del Control de la Pesca (AECP).

Sus controles, estrictos y eficaces, penalizan al infractor, pero, sobre todo, garantizan y certifican la correcta y estricta aplicación de la PPC por parte de la generalidad del sector pesquero. Un buen control e inspección comunitario, como el que tenemos, asegura la limpieza de todo el proceso. Y en este momento tiene que ser el valedor de todos los actores que están bajo su responsabilidad. No solamente están ahí para vigilar, están para garantizar que todo se hace y ha hecho bien. Y defender a los sectores y puertos que han sido inspeccionados y controlados.

En consecuencia, la Dirección de la AECP, que es mi garantía, además, con sede en Vigo, tiene que alertar a la Comisión Europea para que esta salga al paso de manera contundente, de las brutales acusaciones de la National Geographic y devuelva el buen nombre a los pescadores, sector pesquero y Puerto de Vigo.