Sus caras parecen delatar que el encuentro va a ser inolvidable. Es una cena que hacía 14 años que no organizaban y que la hicieron para celebrar los del año 80, que cumplían 25 años desde que habían acabado en el instituto en Ponteareas. También incluyeron a la generación del 79 y 78. Nos dice uno de ellos que ya se nota el paso de los años, sobre todo en el pelaje de los hombres. Cuenta alguna voz autorizada que lo pasaron genial y que fue muy emotivo ver a compañeros que hacía mucho que no veían. Ya añadimos nosotros que, como siempre en estos encuentros, no hubo uno que no pensara “por lo bajini” que los otros habían envejecido peor que él.

Sabemos del agosto de conciertos pero ¿y el de las fiestas populares? Hicimos el sábado en esta sección un recorrido por el porvenir musical agosteño en Vigo, las grandes actuaciones previstas pero ¿y qué nos trae agosto en cuanto a festejos populares en la ciudad o su hinterland? Aún tenemos que recuperarnos de la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña o la del Pez Espada de A Guarda, ya nos vamos a entrenar más hoy en la explanada de Balaídos con la noche de verbena que traen la Panorama y el Combo Dominicano y... hoy mismo comienzan las Fiestas Grandes de Matamá, que traen a Herdeiros da Crus, Alkar y El Combo Dominicano y Disco Móvil (Dj Charly, Dj Mesu) y a la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga. No creáis que vais a descansar porque un año más, el Parrulas Fest llenará de payasos, circo, teatro y música el Esteiro da Foz. El Concello de Nigrán ofrece desde mañana 2 de agosto y hasta el sábado una nueva edición del festival infantil de A Ramallosa. Y siguen, siguen los festejos Pero es que, al mismo tiempo, entre este mismo jueves y sábado sonará la música de las Festas da Guía. Aún resuenan los ecos de la Festa da Sardiña y el barrio vigués de Teis continuará de celebración. Durante 3 días, se darán cita en la rúa Irmáns Pobres las orquestas Saudade y Grupo Azar, la orquesta Alabama o el grupo de música Gin Toni’s. ¡Oh dioses pero si yo quiero ir a las Fiestas de la Anunciada en Baiona que comienzan este viernes con Up2Down(a partir de las 20.00) y para cerrar esta jornada inaugural Tonichi & Pacheco y Rosario Flores! Claro que, si prefieres comer, tienes el domingo la Festa do Cabrito ao Espeto de Porriño en el campo de fútbol de Chenlo aunque ese mismo festivo también puedes ir a la Festa do Mexillon de Moaña en el colegio de Reibón. ¡O cabrito o mejillón que suerte tienes ladrón! Aún te quedarán por delante la Festa da Cigala en Vigo, entre el 11 y el 13, las de San Roque, entre el 14 y 17, el Carnaval de Verano de Redondela, el 19... En fin, que Dios os ayude. De rastreo por la Feria del Libro Prometo visitar hoy mismo la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión con más detenimiento pero ya hice una primera incursión y he hallado en la caseta de Maxtor una serie de libros del Instituto de Estudios Vigueses a mitad de precio porque son viejas ediciones. Yo soy un cliente aquí o allá en la feria en que la encuentre de esta librería Maxtor, que tiene su base en Valladolid, por su inmensa y preciosa colección de facsímiles pero esta vez me traje un libro de los vigueses, concretamente el de Lucio Martínez Pereda sobre Propaganda, mobilización e cerimonias político-relixiosas en Vigo durante a guerra civil. No voy a ocultar que el placer gastronómico, una cita culinaria en El Capitán, limitó mi recorrido libresco. Me dijo hace muchos años Manuel Vicent en una entrevista que leer y comer son dos formas de alimentarse y también de sobrevivir y que no sabría decir qué es más orgánico. Yo hilé una con la otra para conseguir un sábado noche feliz.