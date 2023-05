Por cierto: que dice avecilla que lo del fortalecimiento eléctrico que plantea Stellantis, de lo que ya dio noticia FARO, parece haber sorprendido en Madrid. Y más aún en la calle Ferraz, porque –cuenta el pájaro– podría ser utilizada otra vez la falta de respuesta concreta por parte del Gobierno al asunto de la Muy Alta Tensión, MAT, y poner en un aprieto a Rasputín Bolaños, que es, dicen los Voxceiros, la parte pensante –que haberla, hayla–, del Gobierno. ¿No...?

Los que fuman en pipa son algunos poncios sindicales tras constatar –porque no parece corregirse–, si no las bajas de militancia –que también–, el impago de las cuotas, seguramente porque “pasan del rollo”. Eso sí, por el momento se congelaron, según Anacleto, las sanciones y recargos por el “retraso” en abonar las cuentas. El motivo principal sería, precisamente, evitar que las “fugas” se generalizasen precisamente por los que se irían si hay multas. Ojo...

Aún en el mundo sociolaboral, le cuentan al agente secreto que en la patronal gallega hay un grupo de descontentos con el mando estatal. La cosa viene del acuerdo adoptado por la CEOE de firmar un acuerdo –aunque se califique de “no vinculante”, urbi et orbi– con los sindicatos para subir los sueldos un 10% repartido en tres años . “Las perspectivas no son favorables hoy en día para que las pymes sobrevivan”, afirmó un poncio sindical que recordó que aquí son legión. Uf...

Ya de paso, Anacleto narra una conversación entre dirigentes sectoriales que se temen, de cara a las generales –¿en diciembre, quizás...?–, una ofensiva de Yolandinha de cara a Sumar votos allí donde ahora mismo no rasca bola. Y como hasta ahora no hace más que cosmética, el riesgo que ven los Pymeros es que, como eso no se plasme en las municipales donde realiza campaña, habrá bombardeo con pintura imborrable. Pero que no obliga a cumplir lo prometido. ¿Capisci...?