Criai o corvo e tirará-vos o olho

Umha das herdanças da cultura greco-latina (Esopo, Galeno, Hipócrates, Horácio, Marcial...) som os enunciados breves sentenciosos, constituídos por dous ou três membros, que contenhem ideias de moral prática, para poder viver melhor. Podem denominar-se “parémias”, “provérbios” ou “refráns”. Acham-se em obras da literatura medieval europeia e som recolhidos nos dicionários, por exemplo no do jesuíta português Bento Pereira (1605-1681), nascido em Borba (Além-Tejo), nos seus textos usa o latim, o português e o castelhano e defende a ortografia histórica ou etimológica; na sua obra fundamental inclui “Adágios da Língua Portuguesa” com o seu latim proverbial correspondente. Tenhem como funçom fundamental transmitir umha mensagem, cujo significado se atualiza em cada situaçom comunicativa, som enunciados autónomos nom reduzíveis a unidades lexicais simples e breves para que pudessem integrar-se no discurso.

Som conhecidos na Galiza: “A bons entendedores poucas palavras bastam”, “A cada porco vem seu S. Martinho” ou “Cada porco tem o seu S. Martinho”, “A cobiça rompe o saco”, “A letra com sangue entra”, “A minha casa, e o meu lar cem mil dobras de ouro val”, “Bezerrinha mansa todas as vacas mama”, “Cada um diz da feira como lhe vai nela”, “Casarás e amansarás”, “Cobra boa fama e deita-te a dormir”, “Com pam e vinho se anda o caminho”, “De noite todos os gatos som pardos”, “Entre pai e irmaos nom metas as maos”, “Fazer das tripas coraçom”, “Lançar a pedra e esconder a mao”, “Misturar alhos com bugalhos”, “Na terra dos cegos o torto é rei”... e assim até um total de 1.756. Apresentam variantes, porque se transmitiam oralmente e em obras literárias da Idade Média consta que as diziam as velhas quando estavam junto ao lume, na lareira.

A palavra corvo é a designaçom comum a diversas grandes aves da família dos corvídeos, famosas pola astúcia e inteligência, é fórmula escolhida que expressa o desengano e aconselha nom exceder-se em ajudar ou promover as pessoas, pois estas umha vez que alcançam os seus objetivos som ingratas e podem converter-se em grandes inimigos. Podem ser reconhecidas porque dizem que “nom devem nada a ninguém” (nem a família, nem aos seus professores, nem às pessoas com que trabalham e favorecérom ou possibilitárom o seu ascenso...), pretendem aparentar máxima cortesia e serem muito educadas, falam baixinho mas com arrogância... Exemplos podem ver-se no âmbito laboral, na vida universitária, na classe política, etcétera.

Esta obra lexicográfica demonstra a unidade da língua galego-portuguesa mesmo no nível coloquial, e no que diz respeito à Península Ibérica podemos achar evidências na atualidade nos partidos políticos, onde domina e predomina o digitalismo e nom o “princípio de mérito e capacidade”, pois prevalece a “obediência devida”, que pode ser expressada polo dito popular “quem se mexe nom sai na foto”.

*Professora Catedrática de Universidade