Máis albariño

A Festa do Albariño foi factor que, desde 1953 e ano tras ano, consolidou o Rexurdimento do que foi chamado “o viño dos poetas”. “In illo tempore” Álvaro Cunqueiro e Xosé María Castroviejo, grandes frecuentadores das letras francesas, sentíronse estimulados pola Physiologie du Goût de Anthelme Brillat-Savarin (1775-1826). E diron en facer charlismo e producir artigos literarios (principalmente no Faro de Vigo que dirixía Leal Ínsua) sobre cociña e viños de Galicia. E dese dominio temático axiña se fixo protagonista o viño de albariño. En “Follas Novas” (1880), Rosalía xa mencionara poeticamente a uva da que tratamos: “Ouh miña parra de albariñas uvas/que a túa sombra me dás!” Máis tarde, Ramón Cabanillas ofreceunos unha estampa impresionista e inesquecíbel no seu poema titulado “Na taberna”.

En pinceladas esenciais o poeta lévanos a unha troula nocturna na que corre a xerra do albariño loiro até o mencer. Impera alí o sorriso da taberneira poderosa que insiste no modelo matriarcal que simboliza Galicia na escultura de Asorey. Houbo un intre en que, procedente de Cambados e Vigo, correu Galicia un vento de mitificación. Con Ausonio ao lonxe, intentouse situar no Rhin e no Mosela as orixes dos bacelos do albariño. Non durou a fábula porque, decontado, se soubo que o único viño alemán relacionable con Galicia (vagamente) sería un tinto moi fraquiño que se coñece coma Portuguiesisch.

Axudado por Francisco Fernández Rey quero eu lembrar aquelas celebracións do albariño nun Cambados que asumira civicamente o Rexurdimento de que falamos. En versión monovarietal ou asociado con outras castes autóctonas, o viño de albariño foi construíndo arredor da súa Festa un merecido prestixio. Fecho os ollos e vexo os irmáns Álvarez Blázquez, o arqueólogo e literato Pedro Díaz, o notario, amigo de poetas, Alberto Casal, e impónse a voz poderosa de Fernández del Riego. Pasa Celso Emilio Ferreiro co adufe baixo o brazo porque alguén lle vai pedir unha peza do seu repertorio de pandeiradas arcaicas.

O eco das intervencións de Xosé Manuel Beiras e Manuel María non se apaga. E érguese Otero Pedrayo para nós facer sentir o cadoiro tremelucente do seu verbo. Don Ramón está feliz porque el amaba as viñas e coidaba das súas de Santa Cruz de Arrabaldo, na marxe dereita do Miño. O pensador galego Xohán Vicente Viqueira escribira en 1922 : “Sirve a Galicia o que aproveita un salto de auga; o que fai fructificar dobremente un campo; o que crea unha compañía de navegación; o que escribe un poema, pinta un cadro, abre unha escola, fai ciencia.”Tamén salvar o albariño foi servir a Galicia.