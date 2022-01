Aunque según Washington el ataque puede suceder en cualquier momento, Occidente parece tranquilo, como si asumiera que Ucrania ya es una batalla perdida. Ucrania es asunto sagrado para Rusia, desde luego, pero si la invade y no pasa nada la cosa no quedará ahí: una historia demasiado repetida. La Unión Europea nunca se ha tomado en serio la defensa de su solar, dando por supuesto que USA (el primo de Zumosol) ya se encarga y ahorrándose de ese modo una pasta. La llegada de Biden aparcó de momento el emparedado de Europa que habían preparado entre Trump y Putin, pero esto es solo tiempo muerto en el partido que se juega. Paralizada militarmente por la confluencia de una falsa moral pacifista, el confort de no tener que pagar una renta de defensa y su antigua capacidad para engañarse o no enterarse, el emparedado de Europa es un bocado apetitoso al que antes o después le llegará el diente.