Palacios de Cortegada

Se ha escrito mucho sobre esta isla, pero cuando los visitantes hacen preguntas a los guías, estos se quedan cortos. Principalmente a la pregunta ¿por qué el palacio no se llegó a construir? La respuesta es siempre la misma, seguramente por la tardanza en entregar la isla al rey Alfonso XIII.

Claro, el palacio de la Magdalena en Santander se empezó a construir en1909 y la isla de Cortegada se entrego un año mas tarde.

Alfonso XIII nunca quiso construir un palacio en esta isla, su idea era regalarla a los monarcas ingleses por su amistad, pues estaba casado con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg.

En 1907, cuando se enteró de que le querían regalar la isla, la aceptó y unos días más tarde, propuso regalársela a los monarcas ingleses, pero el gobierno español se opuso, temía que Cortegada se convirtiese en un segundo Gibraltar. Más tarde apareció con una segunda opción, quería regalarle un extremo de la isla a los ingleses, para que construyesen un palacio y él construir el suyo en el otro extremo, pero esta idea tampoco prosperó, por el mismo motivo. Podemos decir, que Cortegada pudo albergar dos palacios, pero no lo creemos, su idea fue siempre, regalársela a los monarcas ingleses.

Cuando en Inglaterra se supo la noticia, de que Alfonso XIII, ya se hablaba de construir una base para la flota inglesa, que con mucha frecuencia recalaba en las aguas de la ría.

Con el paso del tiempo y al empezar la construccion del palacio de la Magdalena en Santander, la Comision pro Cortegada, encargada de comprar la isla y liberarla de los colonos, ya se dió cuenta, de que era muy difícil construir el palacio en Cortegada. Construir dos palacios uno en Santander y el otro en Carril, era mucho pedir en aquellos tiempos tan turbulentos, con atentados de los anarquistas. Pero esa comision, no podía defraudar a toda esa gente que había donado dinero y tampoco a aquellos que habían comprado terrenos cercanos a la isla, para más tarde especular y seguían dando esperanzas de que con el paso del tiempo se desvanecieron.

Pero ¿cómo veríamos hoy esta isla, si esa idea de la entrega, no se hubiese producido y los colonos no fuesen desalojados? Seguramente estaría habitada por la descendencia, encontraríamos algun restaurante u hotel y quizas un puente, el ejemplo lo tenemos en la isla de Arousa.Podemos decir, que no hay mal que por bien no venga y hoy Cortegada sigue siendo una isla virgen.

*Vecino de Carril