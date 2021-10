Presuntos inocentes somos

Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Felipe González sobre el caso del Rey emérito, o sea, que hay que respetar su legado histórico y su presunción de inocencia, pero creo que no está bien traído. El legado histórico está ahí sin duda (aunque haya capítulos muy confusos), pero no se sabe qué tiene que ver con la presunción de inocencia. En cuanto a esta, es de aplicación a causas penales y como de momento no hay ninguna tampoco viene a cuento invocarla.