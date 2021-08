El uso de sexo de pago en jóvenes

El consumo de sexo de pago está arraigando entre los jóvenes. Recurren a ello como un mero entretenimiento. Incluyen clubs de prostitución en su ruta de ocio. Van a tomar unas copas y, en muchas ocasiones, acaban juntos en una misma habitación con una prostituta a la que se intercambian. Y si no tienen dinero para eso, echan a suerte quién se va con ella. Se trata de un comportamiento que tienen muy normalizado. La situación no les provoca ninguna reflexión o debate ético. La mayoría de ellos no son ni conscientes de que están haciendo algo que puede ser éticamente reprobable o, directamente, ilegal. Sencillamente, lo consideran una diversión.