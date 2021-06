CXX aniversario de Manuel Torres

Los conocimientos en el arte de la pintura, que llegó a dominar en sus múltiples vertientes, y que siempre decía que no sabía cómo había empezado a pintar, por supuesto que está claro que lo llevaba en su interior, pues coincidiendo con la venida a España de su tío Salvador Martínez, hermano de su madre, que vivía en Argentina, trajo consigo útiles parta practicar la pintura, pues era aprendiz de dibujo y pintura, que incluso nos dejó un retrato del padre Serafín Tubio y otros, y a su marcha él los recogió y empezó a hacer sus primeras pinturas, luego en el Colegio San Luis Gonzaga, ayudaba al profesor Carlos Castilla Carudel a confeccionar los murales para los actos y las fiestas que se celebraban en el colegio. Con la pandemia del año 1918, con los colegios cerrados, asiste al Colegio de las Monjas, y sor Dolores le dirige y le proporciona varios modelos de cuadros para copiar a los maestros en estos largos días se la pandemia, se dedica a copiar a los maestros, del que afortunadamente hoy disponemos de uno de ellos de Murillo, “Niños comiendo pasteles” recién restaurado en su museo.

Con su trabajo, dedicación y empeño personal, consigue ir ganado experiencia y calidad, hasta hacerse un destacado hueco en lo que conocemos como el grupo de “los renovadores” dentro del arte gallego del siglo XX. A lo largo de su vida hizo más de cien exposiciones por toda Galicia, Madrid, Buenos Aires, etc. La primera la celebro, como no podía ser de otra manera, en su villa natal, del 1 al 10 de septiembre de 1932, en un local de la calle Real, y la última en la sal de arte “Pilar Parra” en Sanxenxo, septiembre de 1994. Dono todos sus cuadros al Museo Provincial y a su villa natal, que están depositados en el Museo que lleva su nombre. Fue galardonado con la Medalla Castelao, y en el Museo Provincial, en el “Edificio Sarmiento” se inauguró una Sala con su obra, que no se sabe ahora donde está. En febrero de 1992 se le hace un homenaje en el Auditorio de Pontevedra, del que el “Xornal Diario” comentaba: “Un homenaje a un siglo de pintura, de arte, de Galicia, no debería haber esperado tanto para llevarse a cabo. Manuel Torres, quizás no tan conocido como otros pintores, es uno de los valores más representativos de la pintura de nuestro siglo”.