Recientemente fue noticia nacional que Vigo había sido valorada como la “mejor ciudad para vivir”. En este sentido, un artículo de Ceferino de Blas publicado en el FARO DE VIGO el pasado día 10/05/2021 resulta de gran utilidad para entender las razones que sustentan esa información.

De forma adicional, se quiere contribuir a señalar que Vigo había iniciado hace años, de forma gradual, un camino que le condujo a esa distinción. Esta evolución positiva ya había sido detectada en un estudio realizado en 2014, consistente en una encuesta a un número representativo de la ciudadanía viguesa. El tamaño de la muestra ascendió a 1.989 individuos y los puntos de muestreo se llevaron a cabo en la vía pública a través de entrevista personal con cuestionario, siendo estratificados los resultados por distrito, género y grupo de edad.

La escala de satisfacción obtenida mostraba que la gran mayoría (95,6%) de las personas encuestadas estaban satisfechas, expresada como la suma de “muy satisfecha” (13,2%) y “satisfecha” (82,4%). Este nivel de satisfacción aumentó gradualmente, año tras año, y sigue parejo con el de seguridad, según la definición propuesta para este concepto, que sigue las indicaciones del Eurostat.

Para realizar un análisis comparativo con otras ciudades, se han utilizado datos procedentes de encuestas reconocidas internacionalmente como la Encuesta Europea EU ICS, que analiza la seguridad ciudadana en diferentes ciudades europeas, donde una de las cuestiones más indicativas acerca de la situación de la seguridad de un país reside en el nivel de importancia que otorgan sus habitantes a este aspecto de sus vidas.

En general, se suele prestar mucha atención a esta variable ya que refleja el sentimiento general de la población. En Europa, varios estudios de opinión se han hecho eco de esta cuestión y, en concreto, el del Eurobarómetro realizado en 34 países o territorios europeos.

El estudio “Quality of life in cities” (2014) que forma parte de la Auditoría Urbana Europea analiza la calidad de 75 ciudades europeas, prestando atención a la percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía. En estos estudios se dedicaron esfuerzos a evaluar el grado de satisfacción de la ciudadanía con la seguridad en su ciudad y, en particular, en su barrio o distrito.

Hay que manifestar que estos trabajos son posibles gracias a la actuación conjunta, coordinada por Eurostat, de los 27 institutos nacionales de estadística de los países miembros de la Unión Europea. En este estudio también se preguntaba por diez aspectos importantes para la habitabilidad de una ciudad: seguridad, contaminación del aire, ruído, transporte público, sanidad, servicios sociales, educación y formación, desempleo, vivienda e infraestructura de carreteras.

En relación con la percepción de la seguridad en el municipio de Vigo, esta asciende al 95,6% al igual que en Munich y ligeramente superior a Zurich (94%). Por el contrario, Atenas (19%), Marsella (32%), Nápoles (41%), Sofía (43%) y Roma (55%) ostentan los peores valores. Un análisis de las ciudades españolas muestra cierta disparidad, tales como Oviedo (92%), Málaga (82%) o Madrid (68%).

Si excluimos los datos relacionados con la seguridad ciudadana y se analizan otros de forma específica, se constatan que los parámetros generadores de mayor grado de satisfacción de la ciudad de Vigo para vivir y trabajar son: entorno litoral y playas (88,6%), puerto de la ciudad (76,8%), servicio de limpieza y recogida de residuos (70,3%), zonas verdes, ocio y esparcimiento (69,6%).

Así pues, Vigo puede enorgullecerse de su estatus como modelo de ciudad europea.

*“Seguridad ciudadana. Aplicación al municipo de Vigo y perspectiva comparada”. Director: L. Espada Recarey