La economía se desangra sin rumbo que seguir

¿Centrarse en el Estado asistencial o proteger el tejido productivo? Ninguna decisión resulta fácil en este colapso porque las opciones, desde que empezó la pandemia, siempre se reducen en todos los frentes al mismo dilema: elegir entre lo malo y lo peor. No existe mayor urgencia ahora mismo que evitar más muertes. Nadie puede cuestionar tampoco que se preste atención a los eslabones débiles de la cadena castigados por el parón. Pero la economía también es salud. La mejor ayuda social consiste en generar trabajo y riqueza, y repartirlos. Esto pasará. Si para entonces quienes enferman gravemente por desatención son las empresas, y no están recibiendo suficiente auxilio hasta el momento, el país entero fracasará. No es un problema únicamente de dinero sino también de capacidad y gestión.

El triaje es un concepto de los servicios de emergencias que el virus ha familiarizado. Define ese proceso terrible por el cual un médico escoge entre muchas víctimas graves a aquellas que atiende en función de su posibilidad de supervivencia. En su triaje ante esa otra hemorragia que se avecina, la económica, el Gobierno opta por aplicar cuidados paliativos y orillar a los empresarios y los autónomos. Cuando la pesadilla termine, ellos serán también quienes deban de volver a producir y contratar a miles de personas. Corren el riesgo de desangrarse antes de ese momento.

Los impuestos empezaron a cobrarse esta semana como si nada. Las cotizaciones sociales ni se aplazan, ni se perdonan, aunque las sociedades carezcan de ingresos. Los avales no acaban de llegar, perdidos en un fárrago de trámites lentos. A los trabajadores por cuenta propia se les cargan las cuotas. Esa resistencia a dejar de recaudar temporalmente, como han hecho otras haciendas del entorno, revela la fragilidad estructural de las arcas públicas, con un déficit de 32.000 millones, aumentado antes de forma irresponsable, y una deuda de 1,2 billones.

No se puede vivir siempre del dinero prestado. Ni con una clase política hinchada, con nóminas y dietas que ni siquiera ahora recortan, o unas administraciones elefantiásicas y abotargadas. Y encima, a los de siempre, quienes orillan ser españoles cuando les conviene, ni el dolor los amilana en sus dislates y en la constante exigencia de prebendas.

La decisión de "hibernar" la producción nacional, y con ella el corazón económico gallego, demuestra un desconocimiento temerario: borradores que vienen y van, órdenes contradictorias, listados que desaparecen, concatenación de regulaciones confusas que exigen constantes reinterpretaciones y rectificaciones? Otra cosa es que, como ocurrió en Galicia, haya habido quien supo leer la confusión como ambigüedad y aprovechar los resquicios para encauzar al menos en parte los problemas y aminorar la inseguridad y la desconfianza. Ante la falta de concreción del Gobierno central, la Xunta ha identificado 15 sectores industriales que considera esenciales en la comunidad para darles a los empresarios seguridad jurídica suficiente para que sus fábricas puedan funcionar con relativa normalidad.

El paro sube en 302.000 personas. Las regulaciones alcanzan a 1,5 millones de trabajadores. Ya nadie duda de que el país va a caer de sopetón en una recesión profunda. El principal objetivo: que dure poco. El Ejecutivo central, peleado por colocar una marca ideológica a cada acuerdo, tiene ante sí un reto hercúleo. El escenario exige ya una estrategia de futuro que permita esquivar el golpe. Limitarse a aguardar el impacto e intentar sostenerse sobre la lona nunca será la solución.

La verborrea vacía vuelve a brotar. Estamos ante otro patógeno muy peligroso, el populismo. Crecido y aumentado seguirá entre nosotros cuando desaparezca el coronavirus. El relato puede enmascarar la realidad, pero jamás transformarla. Los llamamientos de unos y otros a la unidad deben ir más allá de la hueca palabrería para sustanciarse en acuerdos de país que marquen un rumbo claro para emprender el camino del día después.

En el país de hace meses, el paro ya era inaceptable. La educación, deficiente. La burocracia, insoportable. Y la economía, endeble. Había, pues, mucho que cambiar. Sin impulsar desde este instante un nuevo proyecto cohesivo, moderno y reformista, el barco naufragará. Ningún gobierno logrará sacarlo a flote solo. Necesita para la regeneración corresponsabilizar de sus disposiciones a la oposición y a los agentes sociales, incluidos, claro está, esos empresarios a los que ha vilipendiado.

Vamos a tener que realizar un esfuerzo desmesurado para salir de esta. La entrega de los sanitarios, la abnegación de los encerrados y la solidaridad de la sociedad civil movilizada sigue siendo el gran consuelo y nuestra esperanza.