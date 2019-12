Sangiao, el de la Abuela

Están Luis Sanjiao y sus co-workers super atareados con la producción y preparación del "Vll Aniversario" de su proyecto actual, "Mercadillo La Casa de la Abuela" (Zapateira 8, Canido, Vigo). Sanjiao es un histórico de la ciudad que lleva desde muy joven intentando alegrar (dentro del ocio y el tiempo libre) a muchos vigueses, gerente y creador solo o con otros de locales legendarios como Linterna Roja, Papillón, La Cabaña, Gran Sol (Nerga), Estación 34 (Nigrán) y su buque estrella, Vanitas-Vanitatis. ¿Por qué lo destacamos? Porque es un resistente, experto en iniciativas para sobrevivir a la crisis. Tras esta larga trayectoria ésta le afectó como a muchos, pero su espíritu de supervivencia convirtió el legendario Linterna Roja, fundado por su padre en La Casa de la Abuela. Hoy, a las 22.30 horas comenzará allí su fiesta por su VII aniversario con la presentación de su decoración Navidad 19-20 y una Jam Session muy especial con artistas y músicos invitados y entrada libre. La casa de la Abuela, desde sus inicios, ha sumado iniciativas solidarias y de medio ambiente (un local decorado casi íntegramente con materiales, muebles y diversos, todo de segunda mano y vintage) y, a lo largo de su andadura, se produjeron allí eventos de diferentes ámbitos desde desfile de ropa vintage a teatro pasando por exposiciones, cabaret, feria del vinilo, música en vivo... A falta de "money", imaginación y contactos. Le sobran.

Un microcuento navideño

Podría decir que el otro día salí a navegar no por los mares sino por las redes sociales de Internet y por azar me encontré con un video del centro comercial Gran vía de Vigo, "NAVIAPP", un microcuento navideño que habla de la importancia de las relaciones personales, los vínculos sentimentales y las emociones. El emotivo video ha sido producido por Besando al Sapo ( Fabián Figueroa y Zaira Novas) y en el se puede ver el momento del encendido navideño desde la unidad de pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro donde los niños son los verdaderos protagonistas. Llamo a Fabián y me cuenta que en este microcuento han colaborado caras conocidas como el cantante Mario Rivergood y que esta iniciativa llevada a cabo por el Centro Comercial Gran vía de Vigo fue premiada en el año 2018 en el festival internacional de publicidad social "Publifestival". No dudéis en verlo y que " Nunca se apague la ilusión".

El misterio de la Dorada

Hace unos días se homenajeó en Vigo a los jubilados este año del área sanitaria, a los que se regaló una serigrafía de Puri del Palacio con una Tarjeta Dorada. Se saben las ventajas de las Tarjetas Doradas de Renfe pero no tanto cuáles son las de Sanidad que entregan como si fuera una Visa Oro. Conste que soy un defensor de nuestra Sanidad pero tengo un amigo que la posee hace 7 años y desde entonces preguntó a múltiples conocidos para saber qué sacaban de ventajas con dicha tarjeta. Si era fluidez en citas, para consultas, pruebas complementarias, un cafelito en centros hospitalarios, ocasionalmente o vales para el Corte Inglés, pero nadie le dijo qué se podía sacar en limpio. Es El misterio de la tarjeta dorada".