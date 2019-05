Sonríe, estás muerto

Le pasa a cualquier producto de consumo en un mercado saturado: conseguir destacar y hacerse visible no es tarea fácil. Hace unas semanas lo consiguió el programa de investigación de Cuatro "En el punto de mira". El Estado marroquí le hizo el inmenso favor de denunciar que la entrega sobre el tráfico de medicamentos entre Marruecos y España era un montaje lleno de mentiras con testimonios amañados. O sea, ojo con "En el punto de mira", que pone el dedo en la llaga.

Alberto Chicote también tuvo esa suerte el año pasado cuando estrenó "¿Te lo vas a comer?" en laSexta. La cadena eligió como primera entrega la mejor de todas. No solo era la más controvertida porque trataba de la comida en los asilos, sino la más impactante porque la directora de uno de ellos le hizo, durante la grabación del programa, el gran favor de ponerse en evidencia haciéndole una cacerolada para que dejara de husmear donde no debía. "¡Chicote fuera ya, no te queremos más!" era un regalo. La carambola que no podían soñar es que unos espectadores denunciaran que la directora llevaba un collar robado a su madre que había muerto en su residencia: la mujer, tan cortante durante la grabación, tuvo que doblar la cerviz dimitiendo.

El miércoles, laSexta estrenó una nueva temporada de "¿Te lo vas a comer?". Una bomba como la del año pasado era difícil de repetir, pero sí han comenzado, como entonces, con la mejor entrega de la tanda, dedicada esta vez a la alimentación en los colegios de educación especial. Otra vez nos ha dejado boquiabiertos. Dos momentos garantizaron que la emisión no pasara desapercibida. El primero, la emocionante entrevista a un abuelo que, vista la comida que daban a su nieta, había optado por llevársela cada día preparada de casa. Y el segundo, el mejor, en el que Chicote sorprende a Ovidio Rodeiro, delegado de la Xunta de Galicia en A Coruña, sonriendo mientras le enseña el problema y las quejas de las familias. Una sonrisa tan delatora como aquella mueca de Juan Cotino cuando Jordi Évole le preguntó en "Salvados" por los muertos en el accidente del metro de Valencia. Hay sonrisas que te dan el trabajo hecho.