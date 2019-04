Treus, ya te voy, cariño

Me levanto, abro el correo tras las abluciones y rezos de bienvenida al nuevo día y me encuentro con una misiva: " Querido mío! Soy la Treus. ¿Dónde carallo andas que no se te ve el pelo? Te llamo y no coges, cona. Estamos el sábado en el Sinatra a las once con Monstruación y quiero que lo cuentes en tu sección más que nada por hacer un favor al personal para que disfrute con nosotras". Vaya despertar tónico el que me da mi Arantxa Treus, la actriz viguesa que con Deborah Vukusic y Rocío Romero, todas de Enconarte Productions, están haciendo reír al orbe galaico con su última obra corta para escenarios de bolsillo, "Monstruación", como antes lo hicieron con "No es país para coños". Yo ya vi allí "Monstruación" en su estreno en este local que encierra tanta intrahistoria de cuando fue el Telmo's, un bar de señoritas, pero llegué tarde y había tanta gente que lo vi desde la barra entre cabezas, así que volveré ahora que repiten el sábado pero una hora antes para coger primera fila. Necesitamos reír, dosis de humor en nuestras vidas. Treus, cariño, ya te voy mujer

El cóctel Manuel Antonio

Veo mi agenda para hoy demasiado agitada para mi edad. No cuento las minucias como recoger la cazadora de la tintorería, pero a media mañana salgo hacia el instituto de FP Manuel Antonio para asistir al homenaje que le hacen al poeta gallego del que llevan el nombre. Yo a la mesa redonda no les voy porque me he metido 20 años de conferencias día sí día no en el Club FARO, pero tengo curiosidad por la exposición sobre el poeta de Rianxo y no menos por la de "Galegos e galegas de hoxe", en la que están admirables amigos míos como el editor Bragado, la actriz Uxía Blanco, la alpinista y demás Chus Lago, Pilar Rodríguez (Pili Carrera)? Luego asistiré al coctel que presentará con el nombre de Manuel Antonio, primicia para el paladar creada por José Soto, jefe de Hostelería del Casino de A Toxa, que lleva entre otros ingredientes aguardiente y miel de Galicia. ¡Qué menos si lleva el nombre del poeta!

¡Qué aniversario, Maruja Limón!

Veo en esa agenda que tengo cita por la noche también en el aniversario del único restaurante de Vigo con estrella Michelín: el Maruja Limón. ¡Pardiez, han pasado 18 años desde que lo vi inaugurar a Rafa Centeno en la calle Mantelas! Sé que van a servirnos sus platos más exitosos en un maridaje con las cervezas Mahou. O sea que probaremos desde su "tomate marinado, Cebreiro y maíz tostado" de 2004, pasando por su "roca de algas y cabracho" del 2013 o su "taco de molleja a modo cerviche" de 2015 a su "torrezno de bacalao" de 2016 y ya no quiero decir más que se me estropea la dieta con solo pensarlo.

Y de Portela a Diego Giráldez

Pero tengo también en mi agenda de hoy dos cosas casi a la misma hora: una, la charla que, organizada por el dúo Fvck, Cris Brea y Puri Díaz, impartirá el fotógrafo Edu Portela, en Consulta y Crece (Rúa Real 16, Vigo) a partir de las 20.00. Otra, la presentación de un libro, las dos poco antes de la cena del Maruja Limón. Claro que sí. A las siete y media de la tarde presenta el porriñés Diego Giráldez su "Hotel para coleccionistas discretos", que es un título superatractivo. Una novela corta con múltiples lecturas y llena de personajes en la que, a través de la vida de la empresaria Amalia Valverde, se destripa, retorciendo la realidad, la forma de actuar de un grupo de poder bastante particular.