Cangas procrastina más de lo que es conveniente

Este sábado se realiza el homenaje al gaiteiro Anxo Gago "Lito", por el aniversario de su fallecimiento. Se inaugurará de forma oficial una estatua que ya se puede ver, en el entorno de la iglesia de O Hío. La estatua estuvo meses en el Concello a la espera de la fecha y, sin embargo, no hubo tiempo de adecentar y empedrar el entorno de la que sería su ubicación. Ahora se les echa el tiempo encima para que todo esté listo. Ayer el barro rodeaba el monumento. La ornamentación final quedará ya para después del acto organizado para mañana.

La rotonda improvisada de Moaña

Las obras de saneamiento en la calle As Barxas, en Moaña, cogen a muchos despistados. No son pocos los vecinos que bajan desde Berducedo y al llegar al cruce con esta calle se encuentran la vía cortada y deben efectuar un cambio de sentido. Critican que no se señalice antes el corte, para evitar tener que dar la vuelta. Algunos piden que se improvise una rotonda en la zona. Otros incluso tiran de humor para pedir que la glorieta se habilite directamente en el parking del Carrefour, a donde sí se puede llegar en coche. Ya saben que en materia de tráfico hay ocurrencias para todos los gustos.