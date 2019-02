Los 21 puntos de Torra

Los 21 puntos de la propuesta de Torra a Sánchez van desde el autogobierno efectivo a un debate sobre la monarquía en España. Las pretensiones soberanistas catalanas prueban el descerebramiento de los líderes del procés que, además del juicio que ahora comienza, deberían ingresar en un manicomio. Si no es así que alguien me diga cómo se come esto.

Se quieren independizar pero, a la vez, pretenden intervenir en la forma de gobierno de un país del que, una vez independizados, sólo serán simples vecinos. Es como si de repente los escoceses lograran su separación del Reino Unido y pidieran una discusión pública para abolir el sistema monárquico en Inglaterra. El documento es tan sumamente disparatado y reiterativo que solo podría ser tomado en serio por una persona con el cerebro de una almeja. Por ejemplo, reclaman superar la vía judicial que, según ellos, debe abandonarse.

Pero en otro de los puntos exigen la independencia de unos jueces que ellos mismos supeditan al acuerdo político. ¿En qué quedamos? Ningún gobierno como es debido debería a sentarse a negociar un despropósito de este jaez, que abunda en la descalificación democrática del país que ellos mismos representan.

Piden un compromiso ético de la política los mismos que lo han pisoteado con los escándalos de corrupción de la familia Pujol. Apelan a la calidad democrática los que vulneran la Constitución y hasta invocan los derechos humanos. El problema es que saben que Sánchez, el resistente, quiere seguir a toda costa y que está dispuesto a consentir cualquier maniobra orquestada en cualquier escenario, por intempestivo que parezca. Para empezar ha accedido a un mediador