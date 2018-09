La hemeroteca del Decano

Hace 130 años | 22-09-1888

Mal estado de salud del alcalde de Vigo

El alcalde de la ciudad enfermó, lo que según informaba el decano "le obligó a buscar alivio a sus dolencias en las aguas termales de Caldas de Reis". No viajó allí hasta el 19 de octubre porque hasta aquel momento no no tuvo licencia del Consistorio para ausentarse, ya que hubo que arreglar todo para que se encargase de la alcaldía el tercer teniente de alcalde.

Subvención de estudios para un niño ciego

El Ayuntamiento de Vigo acordó subvencionar los estudios musicales que realizaba en Madrid el niño ciego Eugenio Pereira Vicente. Se le concedieron 1.000 pesetas para terminar su formación, 250 al mes.

Denuncia al arquitecto municipal

Denuncia al arquitecto municipal de la casa 10 de la calle del Placer, porque había una gran grieta en una de las fachadas, lo que obligó a adoptar medidas de seguridad para los habitantes que residían en el inmueble en aquel momento.

Hace 100 años | 21-09-1918

Proyección internacional en el Royalty

Proyección de la "grandiosa producción cinematográfica de moda en cinco actos" titulada "Resurrección", creada por León Tolstoi, con las interpretaciones de los papeles protagonistas por parte de los actores María Jacobini y Andrés Habay. Al día siguiente se proyectaría "El Diamante celeste".

Real Vigo gana la Copa Covadonga

Multitud de felicitaciones al Real Vigo por conquistar la Copa Covadonga. El conjunto recibió felicitaciones de parte de los clubes de Coruña, Ourense, Vilagarcía, Tui, Gondomar y Porriño.

La lotería cae en la ciudad

En la ciudad olívica residían en aquel momento dos afortunados a los que les tocó uno de los premios de la Lotería Nacional. El número premiado era el 10.987 con 2.500 pesetas para cada uno de los acertantes. Fue vendido en la Administración 1 y los dueños de los boletos eran dos oficiales del Ayuntamiento.

Hace 50 años | 21-09-1968

Flota congeladora nacional nace en Vigo

La flota congeladora española estaba matriculada en su mayor parte en Vigo y Canarias, según infomaba el decano. De Vigo salieron las mayores unidades con las que contaba la flota viguesa y española, un total de 90 aproximadamente.

Proyección de cine educativo

Se proyectaban "dos interesantes films", tenían el título de "Un autoservicio lleno de ideas" y "Tradición y prestigio". El ciclo estaba organizado en su totalidad por la Casa Codorniú para acercarse a sus clientes y mantener el contacto con ellos en el cocktail posterior a las proyecciones.

Hija del cónsul, bachillerato en 4 idiomas

La hija del cónsul de Venezuela en Vigo, Myrna Gil, de 15 años, estudió bachillerato en cuatro países con cuatro sistemas diferentes. Obtuvo cuatro matrículas de honor y fue obsequiada por su padre con un viaje especial de 20 días a Roma.