La sanidad pública

El PPS es la única agrupación política que lleva 20 años defendiendo los derechos de los usuarios de los centros de salud de Bandeira y Silleda. Años atrás cuando al centro de salud de Bandeira estuvo a punto de cerrar, me decidí a emprender en el 2010 una recogida de firmas para reclamar el derecho de un médico y un enfermero más, donde las plazas son titulares. Se consiguió extracción de sangre y sintrom, donde ahora hace meses, que el señor Almuiña, conselleiro de Sanidade, me está restringiendo el servicio de un médico y un enfermero, con el peligro que esto conlleva para los usuarios y que puede ocurrir un fallecimiento como ocurrió en el PAC de A Estrada.

En caso de que haya un desplazamiento a un domicilio se encuentra sin servicio de enfermería y médico el centro de salud, si llega un paciente agonizando el centro de salud está fuera de servicio. Creo que esta responsabilidad será del conselleiro, por eso el presidente del PPS ya hace días, pidió la dimisión del conselleiro, de la misma forma que la oposición del Parlamento de Galicia.

Cierto es que el PP, entiendo que no hay sensibilidad humana y para colmo del trapicheo ponen cada día un facultativo distinto, donde la consulta lleva el doble de tiempo, porque tienen que revisar su historial y esto se puede considerar inhumando y por parte de los usuarios tampoco pido que no hay horarios para abrir las puertas del centro, días atrás éramos 15 pacientes, eran las 9.30 y estábamos sin tener quien nos atendiera. Por lo tanto, le pido al presidente Feijóo que estamos sufriendo un calvario en el día a día, los usuarios merecemos un respecto que no tenemos.

No se puede jugar con la vida de los usuarios como si fuera una obra de teatro.

*Presidente de Progresistas por Silleda (PPS).