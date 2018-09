Esas cartas de amor pasado

"Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesíii". Estoy oyendo un bolero romántico y me viene a la mente que hace unos días, desescombrando mi casa de objetos de la memoria, me apareció una bolsa llena de cartas de amor, que tiene su historia. Son decenas cartas que pertenecen a mi etapa entre los 16 y 20 años, al menos de dos novias que quise con el ardor e inocencia de esos años y que, porque debo ser fetichista, no me atrevía a tirar. Mi madre las debió guardar en algún lado durante años, cuando se fue para siempre las guardó mi hermana (ya sabéis que las mujeres son depositarias de la mejor memoria afectiva), y un día me las entregó a mí. Las fui leyendo 30 años después asombrado de las cosas que se dicen en el amor esos años, y las guardé en un armario. Ahora las he reencontrado cinco años más tarde en mi ardorosa labor de eliminar de mi vida todo esos objetos prescindibles que se te van acumulando... pero no puedo eliminar las cartas. Continuarán conmigo, con esa foto en una de ellas con un texto que dice: "Cuando esta foto hable, dejaré de quererte". No habló pero ella es madre y mujer afortunada... de otro. ¡Ay, el amor, cómo es a esa edad!

El Tarot de Anandani

Un día voy a hablar con Anandani Anandani, una mujer que, entre otras cosas, trabaja con Tarot y la tengo aquí al lado de mi casa, en la Puerta del Sol. A ver qué me dice del amor a través de las cartas. Anandani es el nombre de guerra pero sus amigos la conocen por Cari y trabaja con Tarot desde un enfoque orientativo, evolutivo y terapéutico. Debido a una larga trayectoria en el tema, utiliza diversas barajas desde las más antiguas y tradicionales, hasta las más modernas y llamativas, todas ellas con distintos orígenes y diseños. Además de ofrecer lecturas a nivel nacional e internacional de forma online, también hace consultas presenciales. Desde hace algún tiempo, y a petición de gente interesada en aprender a leer las cartas, comenzó a impartir cursos ofreciendo las herramientas necesarias para que cualquiera pueda adentrarse en este sofisticado y esotérico mundo del Tarot, conociendo su simbología además de desarrollar tiradas. Yo no soy tarotista, nunca he ido a tarotizarme, pero os cuento lo que ella me dice y su teléfono: 722 619 349.

Y una vendimia La Val solidaria

Mi amiga Marta Rivas, que trabaja para Bodegas La Val, me invitó a algo precioso y además solidario: "La II Vendimia Solidaria Aspanaex por un sueño". Os cuento. Con motivo del inicio de la campaña de la recogida de la uva esta marca, pionera de la Denominación de Origen Rías Baixas, celebra una vendimia en conjunto con ASPANAEX (Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Provincia de Pontevedra) hoy mismo. Los beneficios generados tras la comercialización del vino "edición especial" resultante de esta vendimia solidaria, La Val los donará al proyecto de la asociación "Ayúdanos a construir un sueño". Una iniciativa a través de la cual se quiere construir una residencia en Vigo que albergará 58 plazas para personas con Discapacidad Intelectual, asegurándoles un hogar. ¡Oh, dioses, qué pena perder yo esta experiencia!