El PSOE guarda silencio. Esperará a que se apaguen las luces del Cristo para ver si en la sombra encuentra solución a todas estsa idas y venidas que manchan la herencia socialista de Lois Pena y sus 13 concejales.

¡El mayor despilfarro de la historia!, toma ya

Que me cuentan los populares de Cangas que si no participa en los actos de la Fiesta del Cristo que organiza el Concello es porque no quieren ser cómplices del "mayor despilfarro de la historia".