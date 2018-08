Una solidaridad de ida y vuelta

Ayer me llamó Carlos, uno de los miembros de esa comunidad terapéutica de enfermos psíquicos autogestionada que Eduardo Fernández "Yayo" inició en 2001 en Frades-Mondariz, para montar otra casa luego en Taboexa y en Bugarín, que es donde ahora vive el fundador. No repito más veces que "Yayo" fue en los 70 un activista teatral en la órbita del PCE que, pasados los años y por azares de la vida concluyó en los Hermanos de los Enfermos Pobres de Teis, de donde su espíritu inquieto le hizo independizarse para fundar por tierras de Mondariz una comunidad con algunos enfermos psíquicos. Pasaron ya 17 años de esa labor y Yayo, tras tanto tiempo de lucha, anda cada dos por tres recurriendo al hospital o habitando la cama por sus achuches pero lo que resalto es cómo ha pasado de cuidador a cuidado, o al menos eso imagino, de modo que son ahora los enfermos quienes cuidan de su enfermero. Al menos Carlos, que sé que no se aparta de él en todo el día. La última vez en Urgencias, este domingo. ¡Qué ejemplo de solidaridad de ida y vuelta! ¡Yayo, no te pongas viejo, coño!

De buscar plan en los Ancares

¡Que atractivos se presentan los Ancares, de los que son muchos vigueses adictos, con el programa Pia Paxaro para este mes! Ya más de un lector que me ha preguntado porqué doy tanta atención a esta empresa de la naturaleza regentada por Marcos Reinoso, huido de Vigo a esas montañas hace años, y yo respondo que a Reinoso no lo conozco más que de una noche de hace mil años en un pub, que ni me llama ni llamó nunca siquiera para hablar con FARO de esta continua atención informativa. Pero es que nos parece admirable su trabajo, porque nos saca de nuestro encierro urbanita para entrar en los secretos de la más bella naturaleza gallega. Fijáos en las tres propuestas de este mes: el 1 y 2: para conocer y aprender a cocinar Prantas Silvestres Comestibles, con la etnobotánica Clara Gutiérrez Arana, en O Courel. El 8 y 9: Xornadas sobre el Oso Pardo en la montaña Oriental ¿Quieres saber más sobre el oso pardo Cantábrico, conocer su realidad en Galicia? Pues ahí tienes un fin de semana para ello pero, si prefieres aprender a mirar la naturaleza a través de una cámara, allí estará nuestro amigo el fotógrafo Marcos Reinoso para daros un taller de fotografía digital del 14 al 16. Yo no os digo más, solo el tfno de Pia Paxaro: 687001304. ¡Ah, y el 23, jueves, actuará Sumrrá en Paderne, para cerrar el ciclo Courel Son, que llevó por esos montes a un puñado de grupos!

Los playamericanos agosteños

Playa América, cariño, que se te va el agosto y ya no se volverán a ver hasta el próximo año tus caras habituales en la playa o en sus bares de alrededores! A ver, a ver, saco la lista de amadores agosteños de la playa de las Américas y hallo a ourensanos como el arquitecto Antonio Blanco (aunque viva en Vigo), el anestesista Sergio Garrido, el abogado Bernardo Menéndez y Nani, la médico Pitusa Castropaz, los Bovillo, los Cabezas, el médico Jorge Peteiro e Isabel... Pero de Madrid puedo citar a Javier Sagivela (hijo del tenor) y Litiña Valverde (de la antigua farmacia viguesa Valverde) y ya de Vigo pero "playamericanos agosteños" , a Paco Traspuesto, Carlos Soto y Guillermina Fernández Tapias, Jorge Trigás.... ¡Que se nos va el agosto aunque el verano arrecie!