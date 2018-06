¡Socialistas que no le cogen el teléfono a Sánchez!

Aspamsim se hace más visible. Un letrero de colores en la renovada Cámara Agraria de Cangas anuncia la sede de la Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos de O Morrazo. No es un letrero cualquiera, es una señal que indica que la alegría no entra en conflicto con las capacidades. El mundo de colores es un deseo para que no haya obstáculos para la normalidad entre diferentes.

Hay socialistas en Cangas que no le cogen el teléfono a Pedro Sánchez cuando llama. Y es que el PSOE sigue sin tener claro si la moción de censura fue apropiada para sus intereses electorales. Quien no le coge el teléfono al ya presidente del Gobierno de España es que no está muy contento con lo sucedido. Ya puestos, los descontentos deben hacerlo saber con dimisiones, de lo contrario en Ferraz no se entera ni Borrell. Alfonso Guerra dijo cuando fue nombrado vicepresidente del Gobierno que encabezaba Felipe González que iban a renovar tanto España que no la reconocería ni la madre que la parió. ¡A ver lo que pasa con Sánchez! Hay quien desconfía que acaben todos en un tazi. Pero Cangas no es Nueva Yorke, ni lo pretende.

El retorno de Soliño

El representante de la empresa redactoral del PXOM de Cangas ofreció ayer al portavoz del PP, Rafael Soliño, que se quedara con unos papeles. Le contestó que gracias, pero que no, que el PP tenía solicitado por escrito toda la documentación del borrador y que esperaba que se la entregaran pronto. Después Soliño recordó queen caso contrario convocarían un pleno extraordinario.