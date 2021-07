El ciclista murciano Alejandro Valverde cerró su última participación olímpica en Tokio en el puesto 42 de la prueba en ruta. En el ecuador de la prueba, los favoritos dijeron basta. Eslovenia y Bélgica se pusieron a tirar, nada menos que con el vigente campeón olímpico, Greg Van Avermaet, al frente.

La marcha impuesta por eslovenos y belgas generó víctimas insospechadas, especialmente en el bando español, donde cedió primero Omar Fraile y después lo hizo Valverde en las últimas rampas haciendo desvanecer la ilusión de la medalla en sus quintos Juegos.

El murciano, dolorido en la espalda pero curtido en mil batallas, aguantó el mal rato y consiguió sumarse al grupo en la bajada para llegar con ellos a los pasos intermedios del circuito de Fuji.

Al segundo paso por el trazado se acabó el sueño de los escapados y comenzaron las escaramuzas. Remco Evenepoel, Rigoberto Urán y el irlandés Edward Dunbar dieron el primer aviso a navegantes. Luego Francia tomó el mando del pelotón, desbancando momentáneamente a Eslovenia. Valverde sobrevivía en la parte baja.

Quedaba el temido paso del Mikuni. Tampoco ninguno de los ciclistas españoles pudo aguantar el arranque del puerto más temido de estos Juegos. Una noche de tensión por el positivo de un miembro del equipo español había dado al traste con su concentración y en la carrera no pudieron dar más de sí.

Del murciano, que quedó descolgado del grupo delantero a 38 kilómetros de la llegada, ha dicho tras la carrera Ion Izaguirre, del equipo español: “Valverde tenía los lumbares cargados, venía de un día de ayer que le dolían las lumbares, tampoco tenía el día”.

“Cuando le he visto para atrás (en el puerto de Fuji), no sabía si se había abierto, porque luego le he visto entrar otra vez y no sabía que iba cansado. Empezando así, sabes que no va a ser el día pero teníamos a Gorka, a Chuchi (Herrada), Omar (Fraile) no ha tenido el día ni yo tampoco. Había que acabar dignamente”, ha resumido. “Ha sido un día duro, la situación de ayer no ayudó y no ha salido la olimpiada soñada”, concluyó.