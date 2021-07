La corredora austríaca Anna Kiesenhofer se ha proclamado campeona olímpica de ciclismo en ruta en los Juegos de Tokyo 2020, tras imponerse en solitario en la prueba disputada sobre 137 kilómetros en el Circuito Internacional de Fuji, por delante de la neerlandesa Annemiek van Vleuten y la italiana Elisa Longo, plata y bronce.

Anna Kiesenhofer, quien se impuso con 3h52:45, culminó una larga escapada y sorprendió a las favoritas, las ciclistas neerlandesas, con un ataque a sus compañeras de fuga a 40 kilómetros de la meta. Van Vleuten llegó a 1:15 y Longo, a 1:29.

La española Margarita Victoria 'Mavi' García llegó en el pelotón de las candidatas al podio en el duodécimo puesto, a 1 minuto y 46 segundos. Por su parte, la otra ciclista nacional, Ane Santesteban, ocupó el vigésimo octavo lugar, a 3:19 de Kiesenhofer.

Kiesenhofer, que no se encuentra en las filas de ningún equipo UCI porque prioriza su carrera como matemática y que fue campeona de la Copa de España de Féminas en 2016, logró la victoria tras mantenerse toda la carrera en fuga y resistir en el tramo final de forma épica el empuje de las favoritas.

La campeona olímpica lanzó ese ataque en el kilómetro inicial de carrera que permitió la formación de la escapada integrada también la israelí Omer Shapira, la polaca Anna Plichta, la namibia Vera Looser y la sudafricana Carla Oberholzer.

La renta de las escapadas, que llegó a los 10 minutos, se fue reduciendo con el ascenso a Doshi Road y Kagosaka Pass, donde Kiesenhofer ha soltado a sus compañeras de fuga y ha culminado su aventura de éxito hasta el oro.

Mavi García atacó junto a la neerlandesa Anna van der Bregen a 3 kilómetros de la meta, pero Van Vleuten aprovechó ese movimiento para marcharse en solitario y conseguir la medalla de plata con unos segundos de ventaja sobre Elisa Longo Borghini.

"Me quedo con una sensación un poco extraña, justo la que no quería tener. Durante toda la carrera me he encontrado muy bien. Ha sido una prueba muy rara, se ha ido muy despacio, se ha hecho una fuga muy pronto y las selecciones más potentes no se han organizado. No sabíamos muy bien qué hacer y el final ha sido muy explosivo, lo he intentado, pero se ha llegado al sprint y he hecho lo que he podido", dijo García.