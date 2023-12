El 22 de abril de 2023 se cumplieron 20 años del lanzamiento de 'Los Serrano'. Una fecha muy señalada para sus protagonistas y los fans de la serie y que Fran Perea no quiso dejar pasar por alto. El artista público a medidos de año un disco homenaje llamado "Uno más uno son 20" en el que incluye el icónico tema de la serie. Pero la cosa no quedó ahí.

La serie marcó un antes y un después en las carreras de sus protagonistas y por ese motivo, el cantante quiso llevar su homenaje un paso más allá organizando un reencuentro en su canal de Youtube con el que hizo realidad los deseos de los seguidores de 'Los Serrano'.

Este especial de 'Los Serrano' estuvo conducido por Carolina Iglesias, que estuvo acompañada por los siete actores protagonistas: Antonio Resines, Belén Rueda, Natalia Sánchez, Víctor Elías, Fran Perea, Jorge Jurado y Verónica Sánchez.

Los siete protagonistas de la ficción de Telecinco hablaron como nunca sobre la serie y el éxito que durante año cosechó en la pequeña pantalla hasta que llegó el final, que generó un sinfín de críticas por parte de los espectadores.

"No fue una serie que terminara por caída, no fue una hostia", comentó Víctor Elías sobre el motivo de la cancelación de la ficción. "Hubo un agotamiento físico y mental", reconocía Antonio Resines. "Me estaba volviendo loco", confesó el actor destapando que llegó un punto en el que llamaba a sus compañeros por los nombres de sus personajes.

Antonio Resines se atrevió con todo e incluso desveló cuando cobraban por capítulo."Algunos cobrábamos por puntos de share", explicó desvelando que cuanta más cuota de pantalla tenía un capítulo, más cobraba.

Como no podía ser de otra manera, hablaron del final de la serie que tantos años después todavía sigue dando de que hablar. Una decisión de los guionistas que solo defendió Jorge Jurado, quien hizo del hijo pequeño Curro.