En noviembre de 2021 se conocía la noticia de que el actor José Luis Gil había sufrido un infarto cerebral del que a día de hoy todavía se está recuperando. Durante todo este tiempo poco se ha sabido sobre su evolución a excepción de lo poco que sus compañeros de reparto han ido contando.

Tanto los espectadores como su compañeros están deseando que el actor se recupere lo antes posible y pueda volver a su trabajo y así se lo están haciendo saber. El último en pronunciarse al respecto ha sido Luis Merlo.

El actor ha hablado sobre su estado de salud y su regreso a la ficción de Telecinco. "En esta temporada no va a estar, aún no está recuperado". Sin embargo, no ha descartado la posibilidad de que vuelva a interpretar al personaje. "Vamos a verle, seguro, pero no sabremos cuándo, depende de la recuperación".

"Es un gran luchador, siempre lo ha sido, y no va a dejar de serlo en esta ocasión" confesó el actor en una entrevista en Chance.

Desde que sufrió el ictus, tanto todos sus seguidores como todos sus compañeros de 'La que se avecina' se han volcado con él. Y es que José Luis Gil es uno de los actores más queridos en nuestro país y todo el mundo está deseando que se recupere cuanto antes.