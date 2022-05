“Mi personaje es Tomás, un profesor de instituto, aburrido de su trabajo. No encuentra motivaciones en su vida. Está enfermo y no ve nada interesante en el pueblo de Cedeira. A pesar de que es interesante para la gente, para él no lo es. Le cae la suerte de que es el testigo prinicipal de un asesinato”. Esta es la presentación que Javier Cámara realiza de su personaje en la serie Rapa, rodada en Galicia y que cuenta con gran parte del elenco, equipo técnico y directivo de Galicia, entre todos, los hermanos Coira, creadores de la ya mítica y multipremiada serie Hierro.

La première fue ayer en Ferrol –a la espera de una emisión también por todo lo alto en el Festival de Cans de O Porriño (Pontevedra) el propio viernes a partir de las 20.30 horas– a la que acudieron tanto Javier Cámara como la también protagonista Mónica López. En el primer capítulo podremos ver cómo este profesor de Literatura anodino despierta de su modorra vital. “Se convierte en el principal sospechoso del asesinato lo que le da mucha vida. Él ha vivido siempre en la ficción. Es un gran lector y quiere investigar y jugar a policía y detective”, añade Cámara. Siguiendo sus pasos estará la sargento de la policía Maite (Mónica López, que ya había interpretado el rol de Guardia Civil malograda en Hierro). “A ella no le gusta que Tomás se meta en el caso porque no le da la información que le tiene que dar. Ella quiere hacer su trabajo bien pero a lo largo de los capítulos él le va a desvelar formas de pensar que a ella no se le habrían ocurrido. Ella se da cuenta de que quizás sí dan logrado pillar al asesino, por eso se unen. Al principio, nos daríais un duro por que se llevaran bien y al final, acaban necesitándose”, indica la intérprete. En cuanto a la preparación del papel, Mónica López –en una entrevista concedida a FARO– señaló que “tal como dice Javier en televisión no hay tiempo para preparar los papeles. Eso es poesía bonita. Simplemente vienes, haces prueba de vestuario y al campo con los caballos. Vas creando el personaje a medida que lo vas haciendo”. Javier Cámara confía en que haya una segunda parte de esta serie en la que también actúan Mabel Rivera (la alcaldesa asesinada y centro de un conflicto político y de intereses medioambientales); Eva Fernández (hija de la alcaldesa y abogada medioambiental); Ricardo Barreiro (hijo de la fallecida); Toni Salgado, César Cambeiro o Lucía Veiga, entre otros. A lo largo de nueve capítulos iremos viendo los secretos de esta familia, amistades y vecinos en los que la confrontación política sirve de eje. “Para Tomás, el asesinato de la alcaldesa es un momento de energía que le ayuda a sentirse vivo porque le anima a investigar”, señala Cámara, quien ha tenido en este su primer rodaje en Galicia. “Es mi primera vez y una de las motivaciones que tenía era que íbamos a estar aquí un tiempo rodando para conocer la zona”, añade el intérprete quien califica como “ambiciosos” a los creadores de Rapa por “mostrar paisajes maravillosos. Hemos hecho muchos kilómetros. El equipo ha estado muy cansado porque se ha querido contar muchas cosas y eso es bueno. Les apetecía mucho mostrar la zona y que fuese un personaje más”.