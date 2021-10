Las series clave para la semana del 11 de octubre

Además de conocer el mundo nativo americano con 'Reservation dogs', esta semana podremos descubrir la nueva promesa de las series coreanas ('Mi nombre') o el 'reboot' en serie de 'Sé lo que hicisteis el último verano'. Debajo, nuestras apuestas al completo.

1. 'El Club de las Canguro (T2)', más allá de la nostalgia

Popular en Estados Unidos en los noventa, 'The Baby-Sitters Club' fue objeto el año pasado de un inspirado 'reboot' con las dosis justas de nostalgia y un claro empeño por asentar la serie en nuestro presente. Lucia Aniello, una de las cocreadoras de 'Hacks', triunfadora de los Emmy, era productora y también dirigía. Esta próxima semana, las jóvenes amigas reabren su negocio de cuidar niños (con un par de nuevos fichajes, Mallory Pike y Jessi Ramsey) para una segunda temporada. Netflix, lunes, día 11.

2. 'Klangor', padre coraje polaco

Probablemente más cerca de 'The missing' o 'Cuestión de sangre' que de una fantasía vengativa con Liam Neeson, esta serie polaca sigue a un padre desesperado (Arkadiusz Jakubik), psicólogo de prisiones, para más señas, en la búsqueda de su hija adolescente desaparecida, que por supuesto la policía no se ha esforzado lo suficiente en encontrar. Dirigida por Lukasz Kosmicki, autor de 'The coldest game', el drama de ajedrez y Guerra Fría con Bill Pullman que alguien debería estrenar por aquí. Filmin, martes, día 12.

3. 'Mi nombre', todos los ojos puestos en Corea

Después del éxito de 'El juego del calamar', hay nuevas expectativas de popularidad depositadas sobre las series coreanas más sonadas de Netflix para esta temporada. El viernes llega 'Mi nombre', dirigida por Kim Jin-min, quien ya firmó 'Extracurricular' para la plataforma. La popular Han So-hee es Yoon Ji-Woo, una joven que, guiada por un capo del crimen, se infiltra en la policía para vengar la muerte de su padre. Así es: otro 'thriller' de venganza al mejor estilo surcoreano. Netflix, viernes, día 15.

4. 'Sé lo que hicisteis el último verano', una nueva generación

'Siempre sabré lo que hicisteis el último verano' era el título de la segunda secuela del exitoso 'slasher' juvenil de 1997. Y no era un título engañoso: la franquicia se resiste a morir y resucita como serie de ocho episodios. La 'showrunner' Sara Goodman trata de agitar la fórmula añadiendo una complicación familiar a la trama primitiva (el equivalente de Jennifer Love Hewitt tiene hermana gemela) y buscando una política sexual más acorde a los tiempos que corren. Prime Video, desde el viernes, día 15.

5. 'You (T3)', el psicopata más seductor

Empieza a haber serias dudas sobre si 'You' debería seguir sumando temporadas, pero a nadie le amarga realmente otras diez horas de Penn Badgley como psicópata al que no deberías adorar, pero adoras. Y además, vuelve la no menos querible Victoria Pedretti como la horma de su zapato. Pero 'You' no sería 'You' sin una nueva chica con la que Joe se pueda obsesionar: esta vez, la Elegida es su nueva vecina (Michaela McManus, la Lindsey de 'One Tree Hill') en un idílico barrio residencial. Netflix, viernes, día 15.