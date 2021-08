Si uno se para a mirar las redes sociales de Alejandro Nones (Caracas, 1982) puede ver a un galán de novela con ojos Mar Caribe y una vida frenética de viajes y entrevistas por el mundo. Pero como el propio Nones demuestra a la hora de explicar su 'modus vivendi', quedarse en la superficie sería absurdo.

Actor de toda la vida, formado en Cuba, su mayor éxito ha llegado de la mano de Netflix gracias a la serie de intriga, 'Quién mató a Sara', de la que ya se ha anunciado una tercera temporada que se empezará a rodar en octubre de este mismo año. Y aunque en el final de la segunda entrega se dejan entrever algunos detalles de la muerte de la protagonista, Nones, que se mete en la piel del amor de la chica muerta, Rodolfo Lazcano, atesora un secreto desde hace casi dos años, o más bien, guarda el secreto actual por excelencia. "Todo el mundo me pregunta por la calle, mi familia, mis amigos... pero jamás le he contado a nadie quién mato a Sara", dice el intérprete entre risas para añadir que "¡hay que ver la serie!".

Aunque no es el único secreto que guarda. Nones, trabajando ahora en otra producción, 'Malverde: el santo patrón', y con otro proyecto a partir de diciembre, se define como una persona "soñadora, luchadora y feliz". Pero no se queda ahí, el actor tiene claro que la forma en la que se afronten las cosas es clave a la hora de llegar a lo que uno quiere, a lo que uno sueña. "Una persona triunfa cuando se empeña. La constancia, la disciplina, la entrega... estar buscando, generando, intentando ser mejor actor es primordial. Lo demás es lo de menos. Que si la foto, la entrevista, los followers, que si tuviste suerte o no... todo es secundario. Lo único importante es ser el mejor actor que uno pueda ser", sentencia convencido. Y de momento le ha llevado a buen puerto.

"La fama está bien, la agradezco, pero siempre he luchado por tener claro mi porqué"

'Quién mató a Sara' se estrenó el 24 de marzo de este mismo año y tan solo dos días después Netflix confirmaba que habría una segunda temporada. Nones vio cómo el proyecto en el que había estado trabajando se estrenaba en más de 190 países y cómo su carrera, con más de una decena de series en su haber y unas cuantas películas y dos inmersiones en las tablas, corría al estrellato con la consecuente fama, sus seguidores en redes sociales y sus viajes por esos cientos de países. "¿Qué cómo lo llevo? Algo por lo que he luchado siempre, conmigo mismo, es por tener claro mi porqué. Por qué quiero contar historias, por qué quise ser actor y siempre me reafirmo en eso. Es lo único que tiene que ser importante, todo lo demás es una consecuencia", dice con claridad. "Está bien, agradezco la gente que me sigue, que estén pendientes, y todo esto me lleva a tener acceso a mejores personajes, a mejores historias… siempre con humildad y agradecimiento y con la claridad de que lo que tengo que hacer es seguir creciendo como actor y seguir con mi búsqueda", añade.

El venezolano, con los pies en la tierra pese a la tremenda fama que asegura que en un principio "no entendía, me parecía una locura porque no lo había vivido", cree que unos de los misterios de la vida es pensar que la misma tiene que ser de una manera específica. "Nos pasamos la vida luchando por una idea cuando simplemente lo que importa es el ahora, la realidad que uno vive en el presente. Siempre pensamos que lo que pasó fue mejor y que lo que viene podría serlo pero nunca estamos bien donde tenemos que estarlo, que es en el presente", señala.

Cuestión de energía

Y en el presente, en su ahora de la pandemia, el venezolano ha podido ver cómo su carrera alcanzaba su máximo y no le faltaba el trabajo en ningún momento. "Para todos ha sido difícil, sobre todo al principio, con la incertidumbre. Cuando estuve confinado tuve momentos de angustia, de tener un poco de presión con respecto al futuro, pero al mismo tiempo estaba haciendo la serie antes de que empezara la pandemia, así que sabía que tendría que terminar la primera temporada. Después, Netflix nos comunicó que se iba a hacer la segunda, así que en un momento donde nadie generaba nuevas producciones yo estaba trabajando", cuenta con una chispa de emoción. "Después me han seguido saliendo proyectos y esto me genera mucho agradecimiento. Son momentos difíciles y poder tener trabajo y que pasen cosas positivas en mi carrera me siento en un momento muy especial y bonito", agrega.

"El amor puede tener sufrimiento, pero o te agarras a eso o le das la vuelta y buscas sentirte bien con el amor desde otro lugar"

En su papel de Rodolfo, amante doliente desesperado por conocer la verdad sobre Sara, Nones ha conquistado al mundo, aunque no cree que el amor, como en el caso de su personaje, tenga que incluir sufrimiento. "Todo tiene la energía que uno quiere que tenga. El amor puede tener sufrimiento, pero o te agarras a eso o le das la vuelta y buscas sentirte bien con el amor desde otro lugar".

Así, este autodeclarado soñador, ha ido subiendo pasito a pasito hasta llegar al momento más dulce y gratificante de su carrera. "Ser soñador es peligroso si te quedas en el sueño, pero si los sueños los desarrollas junto con la acción, la disciplina, la constancia y la claridad hacia donde vas, es algo positivo".

Fan del cine español, con el que dice haberse criado, no descarta ningún proyecto y no se moja a la hora de elegir un director nacional. Pero según él mismo ha declarado en medios, tiene tantas ofertas que le cuesta elegir. Todo un logro en menos de un año desde que se estrenó la producción de Netflix tras una afianzada carrera en Latinoamérica.

Y si le preguntas por su tierra, Venezuela, o por Cuba, donde se formó como actor, sigue teniendo los pies en la tierra como con todo, y no duda en mojarse. "Estoy siempre muy pendiente de lo que pasa. Me duele que de repente la gente de mi país no esté bien y haya momentos tan delicados y lo único que es importante para mí es que tengan un futuro positivo. Lo vivo muy presente e intentando aportar mi granito de arena desde mi trinchera", comenta.

Sin duda, Nones guarda secretos, talentos, fama y humildad. Mucha humildad.

¿Qué le dirías al Alejandro de hace diez años?

Le diría lo mismo que al de hoy (risas). Que se relaje un poco, que todo va a estar bien. Me empeño mucho con mi carrera, me importa mucho, le pongo toda la energía, todas mis ganas…