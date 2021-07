Desde el lanzamiento de Disney+, las franquicias Marvel y Star Wars han dado el salto a la televisión con series como 'The Mandalorian' y 'WandaVision', que podrían dar la sorpresa y dominar las nominaciones a los Emmy.

La Academia de la Televisión de EEUU anunciará este martes a las 08.30 hora local de Los Ángeles (15.30 horas GMT) sus candidatos para la 73 edición de los Emmy, cuya gala de entrega se celebrará el domingo 19 de septiembre en formato presencial, tras acoger el año pasado una ceremonia digital por la pandemia del coronavirus.

Fenómenos de Netflix como 'The Crown' y 'Gambito de dama¡, o la aclamada 'Mare of Easttown' de HBO, tienen una plaza asegurada entre las ficciones aspirantes a los premios más importantes de la televisión. No obstante, la expectación recae sobre las producciones televisivas que Disney ha estrenado este año, amparadas por dos de las marcas más lucrativas del cine, Marvel y Star Wars.

'WandaVision', la miniserie sobre la vida de los superhéroes Wanda Maximoff y Vision, es el título con más papeletas. Su premisa, que homenajea a comedias representativas de una década en cada episodio, sorprendió a la crítica y podría ganarse los votos de los académicos.

El año de las miniseries

La ficción de Marvel tendrá que competir por un puesto en la categoría más reñida del año, ya que el formato de miniserie ha definido esta temporada televisiva.

'I May Destroy You', 'Mare of Easttown', 'Gambito de dama', 'The Underground Railroad', 'Small Axe', 'It's a Sin', 'The Undoing' y 'Genius: Aretha' también intentarán hacerse con una de las cinco nominaciones que reparte este apartado.

Menos reñida parece la categoría de mejor serie dramática, donde 'The Mandalorian' -la primera serie de Star Wars- podría repetir su nominación de 2020. En este apartado también competiría el título de Marvel 'Falcon y el Soldado de Invierno', aunque su mención está en la cuerda floja y apenas figura en las quinielas. Por su parte, nadie duda de que 'Bridgerton' y 'The Crown', dos fenómenos de Netflix, competirán por el premio contra otras series veteranas como 'Pose', 'El cuento de la criada' y 'This Is Us'.

En comedia, las miradas apuntan a 'Ted Lasso', la sátira sobre el mundo del fútbol que ya sorprendió en los Globos de Oro y que se ha convertido en el buque insignia de Apple TV+. Además de 'Ted Lasso', lucharán por la nominación títulos recientes como 'Hacks', 'The Flight Attendant', 'Pen15' o 'Girls5eva', cuyo tímido estreno ha ido ganando repercusión gracias al boca a boca. 'Black-ish', 'The Kominsky Method' y 'Master of None' cierran las favoritas.

Kate Winslet y Anya Taylor Joy, favoritas

Los Emmy se caracterizan por ser un desfile de rostros conocidos gracias a las múltiples categorías de interpretación: son 12, que resultan de dividir mejor actor y actriz, principal y secundario, en comedia, drama y miniserie.

Entre todos los nombres, la apuesta más segura es la nominación de Kate Winslet. Su papel como una apática inspectora de policía que investiga una serie de desapariciones en una pequeña localidad de Pensilvania ha encandilado al público y ha hecho de la emisión de 'Mare of Easttown' -que HBO estrenó en dosis semanales- un evento televisivo que no se repetía desde el final de 'Juego de tronos'.

Winslet compartiría nominación a mejor actriz de una miniserie con la otra gran protagonista de la temporada, Anya Taylor-Joy (con triple nacionalidad argentina, estadounidense y británica), quien ya triunfó en los Globos de Oro con 'Gambito de dama'.

En drama, las apuestas apuntan a una lucha entre Olivia Colman y Emma Corrin por 'The Crown', Elisabeth Moss por 'El cuento de la criada' y Mj Roriguez por 'Pose'.

Mientras en comedia, las nominaciones están abiertas excepto para Jean Smart, quien apunta a doblete con una candidatura por protagonizar "Hacks" y otra a mejor actriz de reparto en una miniserie por 'Mare of Easttown'.

En el apartado masculino, Regé-Jean Page ('Bridgerton'), Josh O’Connor ('The Crown') y Billy Porter ('Pose') son los grandes favoritos en drama, una competición bastante más abierta que la de comedia, donde Jason Sudeikis ('Ted Lasso') tiene su nominación asegurada.