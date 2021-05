Tras arrasar en la pequeña pantalla con 'Wandavision' (Bruja Escarlata y Visión), Elizabeth Olsen volverá a la televisión con 'Love and Death', serie de HBO Max en la que dará vida a una asesina.

Inspirada en el libro de crímenes reales 'Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs', así como en varios artículos de Texas Monthly, la miniserie sigue a "dos parejas que van a la iglesia, disfrutando de la vida familiar de un pequeño pueblo en Texas, hasta que alguien coge un hacha". Según TV Line, Olsen dará vida a la Candy Montgomery.

'Love and Death' estará escrita por David E. Kelley, mientras que Lesli Linka Glatter dirigirá la ficción. Producida por Lionsgate, la serie tiene como productores ejecutivos a Glatter, Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Scott Brown, Megan Creydt, Matthew Tinker, Michael Klick y Helen Verno.

"Esta es una historia apasionante sobre las frustraciones y los deseos de dos mujeres en un pequeño pueblo que culmina en un terrible acto de violencia", adelantó Sarah Aubrey, directora de contenido original de HBO Max. "Somos afortunados por tener a Elizabeth en el centro de nuestra historia para mostrar todas las capas de Candy que hacen que esta historia sea inolvidable", añadió.

"No podemos imaginar una artista más perfecta para interpretar el papel principal de Candy que Elizabeth Olsen. Su talento, carisma y energía pueden hechizar al público como ningún otro", agregó Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television Group. Por el momento la producción no tiene fecha de estreno.

Este no es el primer intento de llevar la historia de Candy Montgomery a la pantalla, ya que en julio de 2020 se anunció otro proyecto basado en la asesina que estaría protagonizado por Elisabeth Moss.