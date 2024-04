El fichaje de David Broncano en RTVE no pasó desapercibido para nadie. Desde que se conoce la noticia, hubo un aluvión de críticas por la gran suma de dinero invertida en el presentador. Y es que 'La Resistencia' saldrá a la cadena por 28 millones de euros por las dos temporadas ya firmadas, además de un precio de 90.000 euros por emisión.

La colaborada de 'D Corazón', Carmen Lomana, un programa que se emite precisamente en Televisión Española, también se sumó a la crítica contra el presentador. Lo hizo en la cadena COPE. Al ser preguntada por el tema, expresó alta y clara su opinión: "Estoy indignada con cómo el Gobierno ha manipulado con Broncano y ha exigido que pongan a Broncano en TVE para fastidiar a 'El Hormiguero', así de claro, quitando quince minutos del telediario", señaló.

Para ella, el formato liderado por Broncano no es más que "una cosa como de risas en un teatrillo de Madrid que tampoco tenía tanta audiencia".

Lo que más molestó a Lomana, según ella misma aclaró, fue la cuantía que costó el programa: "Es un disparate porque lo pagamos nosotros. Televisión Española es pública, a lo mejor me la estoy jugando, porque trabajo ahí, pero lo critico como lo hace casi todo el mundo que trabaja en la casa".

La colaboradora es consciente de que quizá se cavó su propia tumba en la cadena, pero no pareció importarle. Afirmó que TVE es uno de los sitios "que peor pagan" y que para acudir a los platós "tienes que pagarte tu el taxi". "Probablemente, cuando vaya mañana me dirán que no vuelva más, pero me da lo mismo", añadió.