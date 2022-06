Las grandes plataformas no parece que estén dispuestas a bajar el ritmo ni en las vacaciones de verano. Hasta hace poco tiempo, el periodo estival eran días de descanso, mientras los equipos creativos de las distintas series iban cargando las pilas para la siguiente temporada. Eran días de reposiciones o de sacar viejas cosas de la nevera, mientras el espectador medio disfrutaba de sus vacaciones. Las joyas de la corona se reservaban para la llegada del otoño y el inicio de curso, para no perder cuotas de audiencia. La tendencia parece estar cambiando porque las grandes plataformas están dispuestas a sacar sus estrenos más potentes en pleno periodo estival. Algunos de estos títulos se encuentran entre lo más esperado del año y ahora es el momento de ver si cumplen con las expectativas. De todos ellos, el más esperado es el duelo entre HBO y Amazon Prime con las codiciadas precuelas de 'Juego de tronos' y de 'El Señor de los Anillos'. Un duelo de titanes en toda regla en el que las plataformas de la competencias no han querido quedarse atrás y han planeado su contraataque. Disney tirará de sus gallinas de los huevos de oro con Marvel y Star Wars; mientras que Netflix cuenta con estrenos de títulos ya consolidados y otros aspirantes a ser una de sus grandes franquicias. Estos son los estrenos más esperados que tendremos este verano.

1. 'Stranger Things' (Netflix, 1 de julio)

Hace apenas unas semanas que nos llegó la cuarta temporada, pero ya nos avisaron de que estaba incompleta y que todavía quedaba la parte final con el esperadísimo desenlace. La espera no va a ser tan larga como nos habíamos temido. No hay más que acordarse de la cantidad de tiempo que tuvimos que esperar para ver el final de 'Juego de tronos'. Para cerrar este homenaje que los hermanos Duffer han querido brindar al cine ochentero, solo vamos a tener dos capítulos. Pero mucho mas largos de lo habitual: 90 minutos para el primero y para el segundo y último la friolera de dos horas y media. La serie ha adaptado un tono mucho más oscuro para esta recta final, olvidándose del cine juvenil de Steven Spielberg al que rendía culto en sus primeros episodios. Tenemos referencias que van desde el cine de John Carpenter a Stephen King, pasando por Wes Craven y 'Pesadilla en Elm Street'. Tan oscura era la cosa que por un momento nos habían hecho creer que Once se convertiría en una nueva Carrie

2. 'Sandman' (Netflix, 5 de agosto):

El cómic de Neil Gaiman publicado entre finales de los 80 y la primera mitad de los 90 se convirtió en uno de los títulos de culto con los que la editorial DC trató de llegar a un público adulto, bajo el sello Vertigo. La obra maestra de Gaiman desembarca en la pequeña pantalla en una serie que se enfrenta a parecidos problemas a los que tuvo 'Watchmen', otro título de la editorial enfocada a un público más maduro, estar a la altura del material que adaptan. Como garantía se cuenta con el hecho de que el propio Gaiman se encuentra entre los guionistas de esta serie, junto a David S, Goyer y Allan Heinberg. Fantasía en estado puro donde nos encontramos al Señor de los Sueños enfrentado a otras entidades como la Muerte, la Desesperación, el Deseo o el Delirio. Ángeles, demonios, seres míticos en un viaje onírico y para el que la plataforma ya ha adelantado que no es apto para menores de 18 años por su crudeza y violencia. Otras obras escritas por Gaiman ya se han convertido en series con cierta popularidad, como 'American Gods', 'Good Omens', ambas en Amazon Prime; o 'Lucifer', cuya serie de cómics fue precisamente un spin off de 'Sandman'. Por cierto que Lucifer está interpretado en esta serie por Gwendoline Christie, actriz que saltó al estrellato con 'Juego de tronos'.

3. 'She-Hulk: Abogada Hulka' (Disney, 17 de agosto):

Nueva serie de Marvel para Disney, que nos llegará casi a continuación del final de Mrs. Marvel. Jeniffer Walters, recibe una transfusión de sangre tras un fatal accidente de su primo Bruce Banner (el mismísimo Hulk) y acaba adquiriendo su misma habilidad para transformarse en un gigante verde cada vez que se pone de mal humor. 'Hulka' siempre ha tenido una mejor capacidad que su primo para mantener a la bestia bajo control, lo que en los cómics se utilizó para compaginar su faceta superheroica con el papel de abogada del personaje. 'Hulka' se convirtió en un título clave del cómic de los 80 a raíz de la etapa de John Byrne, donde rompió la cuarta pared y potenció la faceta más cómica del personaje; una edad dorada que años después el personaje repetiría de la mano de Dan Slott. La serie parte con el listón que ambos autores dejaron para el personaje en las viñetas y cuenta para ello con un sólido reparto, encabezado por Tatiana Maslany, la añorada protagonista de Orphan Black; y que viene apadrinada por dos estrellas de Universo Cinemático de Marvel: Mark Ruffalo (el Hulk de 'Los Vengadores') y Tim Roth, que encarnó al villano en la película protagonizada por Edward Norton. Los tráilers ya permiten avanzar que el tono de comedia se mantiene.

4. 'Andor' (Disney Plus, 31 de agosto)

La precuela de la precuela. 'Rogue One' se convirtió en una de las películas más aclamadas por los fans desde que Disney se hizo con los derechos de la franquicia Star Wars. Desgraciadamente, la historia de aquel comando de la resistencia rebelde que robaba los planos de la Estrella de la Muerte difícilmente podía continuar tras el épico desenlace de la película. 'Andor' nos cuenta las andanzas del personaje interpretado en el filme por Diego Luna en una trama ambientada cinco años de los hechos de 'Rogue On'e. En ella veremos cómo este piloto se une a la Alianza Rebelde y esos convulsos años del inicio de la tiranía del Imperio, algo que también nos han contado en la serie de Obi Wan Kenobi que esta próxima semana despediremos en Disney Plus. Parece que a los ejecutivos les ha gustado el proyecto porque hay aprobados ni más ni menos que 22 episodios de esta serie, para la que han fichado a uno de los guionistas de la película. ¿Restará interés a la historia el saber cómo va a terminar la cosa?

5. 'House of Dragon' (HBO, 22 de agosto):

Vuelven a HBO los dragones, los Targaryen, los Stark, los Lannister y los Baratheon. El invierno vuelve a llegar en pleno verano. Aunque muchos se sintieron decepcionados con el final de 'Juego de tronos', el estreno de esta nueva serie se ha convertido en uno de los acontecimientos televisivos del verano. La avalancha de estrenos de estos próximos dos meses se ha programado de tal manera que no haya que competir directamente con este bombazo y no perder la guerra de las audiencias en esa semana. Estamos ante otra precuela que transcurre 300 años de la historia que se nos contó en la primera serie. Miguel Sapochnik, un director que estaba tras las cámaras de algunos de los episodios más aclamados de 'Juego de tronos', entre los que se encuentra 'La batalla de los Bastardos', ha sido ascendido al papel de 'showrunner'. La historia nos contará el principio del fin de la Casa Targaryen al frente del trono en Poniente. Esta primera entrega contará con un total de diez episodios, que adaptan una novela de George R. R. Martin, de la que está pendiente de publicar todavía la segunda parte. Algo a lo que los fans del escritor, muy a su pesar, ya están acostumbrados. La nueva serie cuenta con todos los parabienes de Martin, pero tampoco hay que olvidar que con su nombre se nos han vendido también auténticas mierdas. Habrá que ver si está a la altura, pero la inminencia de su estreno ha reavivado la sed por 'Juego de tronos'. A pesar de haber dicho que de este agua no beberían, HBO parece que se lo ha pensado mejor y habría recapacitado, ya que esta semana se ha anunciado un nuevo proyecto, que aun está en fase muy embrionaria y que incluso podría no ver la luz, protagonizado por Jon Nieve.

6. Los Anillos del Poder (Amazon Prime, 2 de septiembre)

La serie de fantasía con la que Amazon ha querido dar el puñetazo en la mesa y decir: "aquí estoy yo" frente a Netflix y HBO. Se trata de uno de sus proyectos más ambiciosos, una precuela de 'El Señor de los Anillos' de Tolkien y que durante la primera década de los 2000 llevó a la gran pantalla Peter Jackson. El carácter de precuela de esta serie podría hacernos pensar que nos encontraríamos ante una adaptación de 'El Silmarillion', pero no vamos a retroceder tanto en el tiempo para sumergirnos en la mitología de la Tierra Media. Esta nueva versión cuenta esa guerra contra Sauron que veíamos en el prólogo de la primera película y la historia sobre cómo se forjaron los anillos del poder. Amazon Prime ha invertido más de 400 millones de dólares en esta ambiciosa superproducción, cuyo rodaje se vio afectado de lleno por la irrupción de la pandemia hace dos años. Para hacernos una idea de la magnitud del proyecto, cada temporada de Juego de Tronos tenía una inversión de cien millones. Y no hay grandes estrellas en el reparto, por lo que este dinero no se ha ido en pagar el caché de los actores, sino en garantizar que el resultado visual esté a la altura de lo que ya vimos hace veinte años en la gran pantalla. Frente a las cámaras del episodio piloto tendremos al español Juan Antonio Bayona. La primera temporada tendrá ocho episodios, en los que Amazon confía tanto que ya ha dado luz verde para una segunda temporada.