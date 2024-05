Quique Jiménez 'Torito' se ha convertido este pasado jueves en uno de los protagonistas de las redes sociales por un desagradable episodio ocurrido en pleno centro de Madrid. El colaborador de 'Zapeando' ha denunciado en sus diferentes perfiles una agresión homófoba por parte de un grupo de militares que se encontraban en un bar de la mencionada zona.

"Si os soy sincero hacía años que no me insultaban por mi condición sexual, por eso mi gran sorpresa por la desagradable situación que me pasó ayer. Estaba paseando tranquilamente por el centro de Madrid cuando pasé por delante de un local de la calle Prim donde un grupo de personas que estaban tomando cervezas en su interior, al verme a través de la gran cristalera que tiene el local, empezaron a aporrear el cristal del establecimiento y a gritarme cosas que no parecían muy agradables. Yo bajé la cabeza y seguí para adelante intentando quitar hierro al asunto, ellos al verse ignorados decidieron que uno de ellos saliera del local para gritarme a la espalda de forma muy agresiva mientras yo caminaba "Rojo, Maricón, Rojo, Maricón" durante más de 10 segundos de forma repetida. Fue muy desagradable", comentó el comunicador.

Lejos de quedarse callado ante estos hechos, Torito decidió entrar en el establecimiento en el que se encontraba y pedirle explicaciones a sus atacantes, grabando la escena con su teléfono y subiéndola posteriormente a sus redes: " Cuando pasaron unos segundos y el agresor ya no estaba agrediéndome verbalmente pensé "¿Por qué tengo que bajar la cabeza ante este tipo de agresiones? Si esto le pasara a mi hijo, ¿yo seguiría caminando?"".

"No hay que tolerar cosas así y decidí entrar en el local. Tengo la suerte que esto pasó en una zona de Madrid que está muy vigilada por cámaras, el mismo local tiene una cámara en la puerta, esto me va a ayudar a poder denunciar también el caso de forma oficial. No normalicéis los insultos, también son agresiones", sentenció el comunicador.

"¿Quién me está llamando maricón y rojo por aquí?", empezó diciéndoles el comunicador a este grupo de militares tras entrar en el bar. "Mira qué calladitos estáis. Aquí los tenéis. Qué valientes cuando la gente está de espaldas. Qué fácil cuando la gente está de espaldas", dijo mientras grababa a este grupo de individuos.