La última gala de 'Supervivientes' ha sufrido un contratiempo. Laura Madrueño ha sufrido un problema de salud que le ha impedido continuar en el directo. La presentadora tuvo que abandonar la emisión tras sufrir una indisposición.

"Laura Madrueño está indispuesta, hace un calor tremendo en Honduras. O sea que voy a tener que llevar el juego desde aquí", comunicaba Jorge Javier ante la desaparición repentina de la presentadora en Honduras.

"Ella está bien eh, para toda la familia, por favor, que no se preocupen, está muy bien, todo está en orden. Pero está un poquito indispuesta. En cuanto se recupere, volverá al concurso", añadió el presentador tratando de tranquilizar a los espectadores y a la familia de Laura Madrueño.

La ausencia de Laura obligó a que Jorge Javier se tuviera que hacer cargo de su función como conductora en Honduras. El catalán, desde Madrid y como la dificultad del retorno, fue el encargado de conducir la prueba de localización de los equipos.

Después del juego y cuando los concursantes iban a entrar en La Palapa, Laura Madrueño se reincorporó al programa con un mensaje tranquilizador. "Gracias a todos. Estoy bien, estoy aquí dando guerra otra vez. Poco a poco, he tenido un mareo por el calor… Tranquilidad, estoy mejor. Tranquilidad sobre todo a mi familia, que lo he pasado fatal."

"La verdad es que lo que más me gustaría es poner en valor el esfuerzo impresionante que han hecho los concursantes porque hoy el calor es insoportable y en un duelo prácticamente me he venido abajo y ellos están sin comer y sin dormir", terminó diciendo la presentadora haciendo hincapié en el esfuerzo de los concursantes.